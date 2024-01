Hoće li Vlada ukinuti subvenciju za energente? "E sad, što će biti nakon izbora, ja ne vjerujem HDZ-u ni kad darove nose"

Cijene plina i struje u Hrvatskoj su zamrznute do 31. ožujka. Bez obzira na pritisak iz Bruxellesa, nije vjerojatno da će se do tada išta mijenjati.

"Stabilna financijska situacija i dobro vođene javne financije ove vlade i ministarstva financija osiguravaju to da će Vlada po potrebi ako će trebati to osigurati za one najugroženije skupine kao što je to dosad napravila", rekao je Damir Habijan, Ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Tako bi od 1. travnja subvencije za energiju mogle ići samo najsiromašnijima.

"Primijetio sam niže cijene električne energije na računima u odnosu na one koji su prije dolazili, e sad, što će biti nakon izbora, ja ne vjerujem HDZ-u ni kad darove nose", poručio je Dean.

"Nadam se sigurno, superizborna godina je pa svi to očekujemo. Mislim da ove godine da, a dogodine nisam sigurna više", dodala je Ljubica.

Europska komisija od četiri države, među kojima je i Hrvatska, zahtijeva da što prije ukinu energetske subvencije građanima i poduzećima i tim uštedama nadoknade proračunski deficit.

"Pratimo i situaciju što se tiče javnih financija i sve ćete na vrijeme saznati", izjavio je Habijan.

Povlaštenu cijenu, među ostalima, imaju još i bolnice, škole, vrtići, domovi za starije... Računi za struju Opće bolnice Dubrovnik zimi su do 110 tisuća eura, a ljeti oko 150 tisuća eura, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

"Država je došla da daje subvenciju, prema tome tih 50 posto koje nama daje kao subvenciju morat će dati u obliku povećanja financijskih sredstava bolnici", objasnio je Pavo Perići OB-a Dubrovnik i dodao da na taj način država praktički sama sebi daje subvenciju.

"Uštede zbog Vladinih subvencija za plaćanje režija u vrtićima su bile između 30 i 40 posto tako da bi nam velika pomoć u poslovanju bila kad bi se mjere nastavile", napomenula je Križana Brkić, iz dječjeg vrtića Košnica.

Uplatnice s većim iznosima mogle bi stići i za srednje i male poduzetnike.

"Očekujem da Vlada nađe načina s Eu Komisijom da nastavi te mjere jer srednji i mali poduzetnici su najpogođeniji i oni s preko 90 posto sudjeluju u hrvatskom gospodarstvu. Ono što je isto važno naglasiti, kada mjere predugo traju onda se ljudi naviknu i zato je potrebno napraviti strukturne reforme", istaknuo je Davorin Štetner, dopredsjednik HUP-a malih i srednjih poduzetnika.

Pitanje je samo što će se raditi prije, a što poslije izbora.

