Šef uprave HEP-a o tragediji u hidroelektrani: "Ovo je dan dubokog pijeteta za sve nas"

Obilježena je peta godišnjica požara u Hidroelektrani Plat u kojem su život izgubila tri zaposlenika – Mato Maškarić, Davor Pozniak i Ivica Zvrko. Suđenje u kojem se traže odgovorni za propuste koji su doveli do ovakve nesreće počelo je prošle godine, a iduće ročište zakazano je za kraj ovog mjeseca.

Prvi je put na obilježavanje obljetnice tragedije stigao predsjednik uprave HEP-a, a s Vicom Oršulićem je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

"Taj datum je dan dubokog pijeteta za sve nas u HEP-u. Sjećamo se naših tragično preminulih radnika, ali i svih djelatnika koji su stradali obavljajući svoje zadatke", rekao je te dodao da je u kontaktu roditeljima preminulih, koji nisu bili na obljetnici.

Oršulić je sadašnju funkciju preuzeo tek nedavno, nakon što je s nje zbog optužnice za bespravnu gradnju smijenjen Frane Barbarić.

"Znate da je HEP pokretač hrvatskog gospodarstva. Cilj nam je nastaviti i poboljšati ulaganja u sve investicijske projekte, pogotovo u obnovljive izvore energije. Isto tako radimo intenzivno s Vladom RH i sprječavamo cjenovni udar električne energije i plina na naše građanstvo i poduzetništvo i provodimo sve mjere Vlade", napomenuo je.

Vladina odluka o subvencioniranim cijenama struje i plina na snazi će biti do 31. ožujka, a još se ne što će s cijenama biti nakon toga.

"Vidjet ćete na vrijeme što će biti i sa svime ćete biti upoznati", kratko je rekao Oršulić te pojasnio koju ulogu Barbarić sada ima u HEP-u.

"Sukladno kolektivnom ugovoru, on će prihvatiti mjesto koje mu pripada. On to još nije učinio, teče rok za 30 dana i kada on prođe, bit ćete upoznati sa svime", zaključio je.

