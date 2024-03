Kaos u centru Zagreba: Od jednog stana naprave osam apartmana, ugrožavajući statiku i ljude; vlasnik napao predstavnika stanara

U centru Zagreba primjer kupnje stana od 150 kvadrata u kojem je napravljeno osam apartmana. Pritom su gradili bez građevinske dozvole u zgradi koja je zaštićena. Stanari su u strahu za sigurnost statike, ali i suživota u novim okolnostima.

Zvali su sve nadležne službe, no inspekcija ne izlazi na teren. Neki su dan postavili pitanje samom investitoru. Upit je završio fizičkim napadom investitora na jednog od suvlasnika.

Da je stan od 150 kvadrata podijeljen u osam apartmana, potvrdili su radnici koji renoviraju prostor u Draškovićevoj 35, koji je kupljen od države.

Investitori to rade, potvrđeno je, bez građevinske i uporabne dozvole. U zgradi koja je oštećena u potresu i dio zaštićene kulturne cijeline.

Suvlasnici na ovo nisu pristali. Viktor Froki kaže: "Trese se čitav krevet, i tako do 17, 19h čak, ovisi". Stan od 150 četvornih metara prije godinu dana država je prodala na javnoj dražbi. Kupila ga je Danijela Vujnović za 280 tisuća eura. Tada su se, kažu stanari, pojavili njezin suprug Mario i njegov poslovni partner Tomislav Zupčić i rekli da će stan preurediti za poslovni prostor.

Predstavnik suvlasnika Renad Međedović rekao je da je vlasnika pitao što će mu šest kada, a da mu je ovaj rekao da gleda svoj posao.

"Prije nekakvih desetak, petnaestak dana smo shvatili da je tu napravljeno više apartmana. Zato što su se prvenstveno njihovi radnici pohvalili da su napravili 8 apartmana", rekao je Međedović.

Informacija je uznemirila stanare. Krenuli su zvati nadležne službe kako bi dobili više informacija. I doznali da se sve radi - bez dozvole. Što su potvrdili i emisiji Provjereno.

Loše iskustvo koje su imali s dnevnim najmom stana s četvrtog kata ostavilo im je neugodna sjećanja i strah da će i s ovim biti isto ako ne i gore.



"Kaos u zgradi, od tuluma, pijanih susjeda, povraćanja, mokraće, izmeta, smeća i to je nažalost bilo jedno traumatsko razdoblje za nas da smo morali par put pozvati policiju i čovjek koji je to iznajmljivao je shvatio da mu to više nije financijski isplativo", kaže predstavnik stanara.

Strahuju da će se opteretiti zajednički prostori, ali i što će više novih kupaonica koje su napravili opteretiti jedinu vertikalu u zgradi. Zgrada iz 1927. godine u potresu je konstrukcijski oštećena.

Uklanjanje pregradnih zidova odmah je ostavilo vidljive tragove na stanu iznad u obliku pukotina. Dodatne pukotine uslijed vibracija, kažu stanari, nastale su i na stubištu.

Statika znači sigurnost: "Uvijek odgovaramo naručitelje od takvih zahvata"

Stanarima statika znači sigurnost.

Što struka misli o ovakvim renovacijama emisija Provjereno upitala je priznatog statičara Davida Anđića, iz tvrtke koja se protupotresnim inženjerstvom bavi dugi niz godina.

"Uvijek odgovaramo naručitelje od takvih zahvata, jer ako postoji pregradni zid u zgradi od 5 etaža, ako se u jednoj donjoj etaži ukloni taj zid. Moraš biti jako vješt i dobar izvođač da bi spriječio da kad se taj zid makne da ovaj iznad ne klecne, onda se dogode pukotine kod susjeda na tom zid i onda kreće igra", kaže. No to nije sve, dođe li do novog jačeg potresa, konstrukcijska oštećenja zgrade bit će veća.

Mogu se, kaže, postojeći zidovi ukomponirati u novi prostor, no ta namjena neće biti onda iskorištena 100 %, a netko tko gleda svoj biznis gleda 100%. Na brz povrat uloženog sigurno računaju i Zupčić kojem je to biznis, te Vujnović, zaposlenik Hrvatskih šuma koji je tek ušao u ovakav projekt.

U trenutku snimanja, pojavili su se i oni. Pred kameru nisu željeli, ali su tvrdili da imaju sve dozvole i da nas se ne tiče što rade u privatnom stanu.

Nekoliko stanara ih je prijavilo građevinskoj inspekciji, to nam je službeno potvrđeno, ali inspektori još nisu izašli na teren.

Budući da je zgrada dio zaštićene povijesne cjeline, emisija Provjereno poslala je upite Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode i gradskom uredu za gospodarstvo. Oni su potvrdili da su Mario Vujnović i Tomislav Zupčić preko novoosnovane tvrtke Evita savjetovanje koju su registrirali na ovoj adresi tražili odobrenje da stan od 150 metara četvornih pretvore u apartmane.

"U slučajevima koji se odnose na opisanu situaciju da se stan rekonstruira u više smještajnih jedinica - apartmana, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja istaknulo je da u skladu s odredbama Zakona o gradnji za isto treba biti izdana građevinska i uporabna dozvola. Postupak po zahtjevu ugostitelja je u tijeku".

Dakle iako su tvrdili da imaju sve dozvole, grad ih demantira. Radili su bez građevinske. A radovi su već gotovo posve dovršeni. Na teren su nakon poziva stanara i našeg upita izašli i konzervatori koji su ih zbog preinaka na pročelju zgrade i ugradnje PVC prozora također prijavili inspektoratu.

Emisija Provjereno doznaje da je jedan od ovih investitora, istu stvar napravio u susjednom ulazu.

"U tom hostelu praktički do 12 sati navečer znaju na balkonu pušiti galamiti, vikati ali ne možete ništa", kaže Froki.

Apartmani posvuda

Apartmanizacija Donjeg grada nije nešto što se dogodilo preko noći. Prolazeći centrom Zagreba, gotovo da nećete vidjeti ulaz na kojem ne stoji ploča- apartmani.

"Dosta ljudi nasljednika koji su nasljedili te nekretnine je ili prodalo taj stan i kupilo stan dalje od centra ili su krenuli u posao sa najmom", kaže Robert Faber, predsjednik Vijeća gradske četvrti Donji grad. Iz centra grada u proteklih dvadeset godina odselio se svaki treći stanovnik. 2001. Donji grad je imao 45.108 stanovnika. Dvadeset godina poslije 31.209.

Efekti potresa po pitanju stanovništva tek će u idućim godinama biti vidljivi. No budući da je obnova ovih starih, zaštićenih zgrada iznimno skupa, mnogima je bilo lakše prodati nego obnavljati.

"Na žalost taj trend depopulacije centra grada nije specifičan samo za Zagreb, on je nažalost trend koji je u svjetskim razmjerima, pogotovo veći gradovi imaju taj trend", kaže Faber.

Službeni podaci objavljeni na stranicama grada kažu da je u prosincu bilo 7 908 soba i apartmana, dok nam je turistička zajednica odgovorila da je danas u Zagrebu 3 196 smještajnih jedinica.

Dok se statistika ne može dogovoriti, jedno je jasno, apartmanizacija je dobar biznis, ali stvara problem po pitanju dostupnosti stanova za dugoročni najam. Stoga su gradske vlasti povećale turistički paušal s 40 na 200 € po ležaju godišnje.

U samo godinu dana, tvrtka Tomislava Zupčića ostvarila je 164 posto više. Stranica njegove agencije pokazuje da iznajmljuje 72 smještaja, od kojih je većina u užem centru grada.

Za stan u Draškovićevoj koji je supruga Marija Vujnovića platila 280 tisuća eura, digli su kredit od 266 tisuća eura. Pitali smo ih koji su njihovi planovi? Pred kameru nisu htjeli, već su poslali pismeni odgovor.

"Predmetni stan recentno je kupila fizička osoba te je ista nakon primopredaje utvrdila kako je stan neodržavan i u lošem stanju.

Slijedom navedenog utvrđivanja stanja ista je pristupila obnovi, odnosno održavanju stana, sve sukladno pravilima građevinske struke i u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Prilikom izvođenja radova posebna pažnja se pridavala održavanju kućnog reda u zgradi.

Vlasnik stana planira uložiti vlastita sredstva u obnovu stubišta, kao i pokrenuti obnovu lifta, koji zbog dotrajalosti i neodržavanja, nije u funkciji".

Dok nam Grad tvrdi – dozvole nemaju, vlasnici je u odgovoru niti ne spominju!

"Ovo njima nije prvi posao, ok, ne ulazim u šta imaju i kako imaju mene samo zanima sigurnost moje djece, moje nepokretne majke, stanara koji izrazito zabrinuti za strukturalno oštećenje unutar zgrade", kaže Međedović.

Nakon našeg snimanja Zupčić se sukobio s Međedovićem te ga fizički napao, zbog čega je prijavljen policiji.

Zanimljivo, promatrajući ove dvije zgrade izvana, ekipa Provjerenog je primjetila da je i u stanu u Mislavovoj napravljena ista preinaka zbog koje su ih u Draškovićevoj konzervatori prijavili inspektoratu.

Uklonjen je vanjski zid kako bi vrata balkona bila veća. Uputili smo novi upit Gradskom uredu za zaštitu spomenika, pitajući tko mu je i kako dopustio da to napravi u Mislavovoj 1 i kako je dobio dozvole ako nije ispoštovao pravila gradnje na zaštićenim zgradama? Odgovore na ta pitanja emisija Provjereno još uvijek čeka.