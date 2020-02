Sudnice su zasigurno jedno od najstresnijih mjesta na kojima se čovjek može naći, a u posljednje vrijeme vrlo često pratimo suđenja hrvatskim moćnicima u različitim slučajevima. Kako se oni ponašaju na optuženičkim klupama, ali i u ulozi svjedoka, u najnovijoj epizodi emisije Ispod radara analizirale su Mia Kovačić i komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

Do jučer su bili uspješni poduzetnici, političari i moćnici, a danas su se praktički preselili u – sudnicu. U trenucima kada se svako malo nekome sudi, počevši od čelnika grada Zagreba, pa sve do bivšeg premijera, zanimljivo je vidjeti kako se tko u takvim situacijama nosi sa stresom. To su u posljednjoj epizodi emisije Ispod radara analizirale komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček i Mia Kovačić.

Novoizabrani predsjednik države Zoran Milanović sudnicu je ušao netom nakon pobjede na izborima i sjeo na klupu za svjedoke. Njemu je u ulozi svjedoka zasigurno bilo puno lakše nego onima koji su se našli u ulozi optuženika poput gradonačelnika Milana Bandića, bivšeg zagrebačkog poduzetnika Tomislava Horvatinčića, Zdravka Mamića i bivšeg premijera Ive Sanadera.

Kako Milan Bandić pokazuje svoju nesigurnost, po čemu se Horvatinčić razlikuje od spomenutih optuženika i tko bi u sudnici, da može, nosio i pancirku, pogledajte u videu.

''Zamisli kakav je to osjećaj kada si s pozicije moćnog čovjeka došao na optuženika u sudnici. Taj pad s najmoćnije pozicije na onu, recimo, najranjiviju poziciju dodatno pojačava stres. Očekuje se da takvi ljudi onda budu pokorni'', kaže komunikacijska stručnjakinja. Ipak, to se ne odnosi i na Ivu Sanadera.

''Nema kod njega te arogancije i bahatosti kakve se u magli sjećamo dok je bio premijer. Međutim, i dalje je zadržao državnički stav, samopouzdanje. Dolazi u sudnicu, a imaš osjećaj da ide na summit Vijeća Europske unije, a ne da je optuženik na klupi.''

