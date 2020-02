Za nekoliko je dana inauguracija petog hrvatskog predsjednika, Zorana Milanovića. Prethodnih inauguracija hrvatskih, ali i inauguracija stranih predsjednika, u posljednoj epizodi emisije ''Ispod radara'' prisjetile su se Mia Kovačić i komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

''Inauguracijski govor je najsvečaniji govor koji predsjednik može održati. To je govor u kojem se ističu zajedničke vrijednosti cijelog naroda'', kaže Kišiček.

Po čemu su se hrvatski predsjednici istaknuli u svojim govorima, a na kojeg bi se kolegu sa Zapada mogli ugledati, pogledajte u videu.

Komunikacijska stručnjakinja ističe da je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman održao inauguracijski govor koji je u potpunosti odgovorao njegovom komunikacijskom stilu. ''On šalje sliku njega kakvog ga se sjećamo –često je bio namršten i strog, pomalo vojnički, pa i taj cjelokupni njegov izgled pridonosi svečanosti'', kaže Kišiček.

Stručnjakinja dodaje da se može ustvrditi da su svi daljnji inauguracijski govori hrvatskih predsjednika bili nešto opušteniji od Tuđmanovog. To se, govori Kišiček, vidi već u govoru bivšeg predsjednika Stipe Mesića.

Kada je riječ o Kolindi Grabar-Kitarović, Kišiček kaže da je njezin inauguracijski govor najbolji nastup u njezinoj karijeri. ''Bilo je lijepih poruka, pozivanja na zajedništvo, isticanja domoljublja. Izvedbeno je to bilo toliko dobro da se pitamo što se dogodilo s Kolindom Grabar-Kitarović od tog inauguracijskog govora do njezinih recentnih nastupa koji su, u odnosu na to, nebo i zemlja'', ističe komunikacijska stručnjakinja.

Jedan od najboljih inauguracijskih govora u američkoj povijesti predsjednik John F. Kennedy. ''On je pokazao da inauguracijski govor može biti upamćen godinama, desetljećima, pa i stoljećima kasnije'', zaključila je Gabrijela Kišiček.