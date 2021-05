Nakon prvog kruga lokalnih izbora, Nova TV spremna je za još jedan izborni dan. U nedjelju, 30. svibnja, gledateljima prIprema bogat izborni program kroz nekoliko informativnih emisija. Jaki tim reportera s terena će donositi najvažnije informacije tijekom cijelog dana, a voditelji će u studiju ugostiti zanimljive sugovornike s kojima će komentirati tijek izbora i analizirati rezultate.

Uživo s birališta diljem Hrvatske, s najnovijim informacijama o tijeku izbora, izlazne ankete i javljanja iz Državnog izbornog povjerenstva - nakon prvog kruga lokalnih izbora, Nova TV spremna je za još jedan izborni dan. 30.svibnja u studiju će se izmjenjivati gosti i komentatori, a voditeljske palice izbornih specijala ponovno preuzimaju poznata reporterska lica - Sabina Tandara Knezović, Ivana Brkić Tomljenović te Mislav Bago.

''Građani nekako više vole predsjedničke izbore i parlamentarne izbore, nego lokalne, lokalni su im onak nekako usput što je krivo. Ti putem lokalnih izbora biraš svoje neposredne predstavnike'', kazala je Tandara Knezović.

Bago dodaje kako svaki izbori donose nešto novo.

"Nekako mi se na trenutke čini da su svi oni već umorili i nemaju više ideja i to je sad već postalo hodočašće od sučeljavanja do sučeljavanja, ali evo Par dana, par sati i gotovo", podsjeća

Nakon što je prvi krug lokalnih izbora pratio iz samoizolacije, ove nedjelje poznati politički novinar i reporter ponovno je svoj na svom - u studiju Nove TV. ''Naravno da tad shvatiš da je pogled iz dnevnog boravka na bilo što je bitno drugačiji od onog kad si unutra. Čudno, zbunjujuće, ali evo, bilo pa prošlo, zaboravio sam na to. Čudno ti je sve to - gledaš iz fotelje, u trenirci, a gore u košulji i sakou. Prošli smo i to'', rekao je Bago.

Bez obzira na to jesu li u studiju ili na mjestu događaja, cijeli dobro uigrani tim iskusnih reportera Nove TV ima jednak zadatak - gledateljima donositi provjerene, najnovije i najvažnije informacije.

''Svi će novinari uvijek reći da priprema nikad ne staje, to je od izbora do izbora uvijek moraš bit upućen u sve detalje i biti informiran, ali naravno da sada, kada toliko kandidata imamo, se moraš pripremiti'', istaknula je Brkić Tomljenović.

''Imamo svaki dan sučeljavanja, ta četiri velika grada, imat ćemo neka istraživanja, tako da eto od jutra do mraka, ali tako je svaki put u završnici svih tih izbora pa i ovih'', kazao je Bago.

Uz Vijesti u 13 i 17 sati, već u 18 sati počinje izborni blok sa specijalnom emisijom, u sklopu koje će gledatelji, točno u 19 sati, moći saznati i prve rezultate izlaznih anketa. Uslijedit će središnji Dnevnik, nakon kojeg se nastavlja izborni specijal.

''Komentirat ćemo rezultate za četiri grada, ali i cijelu Hrvatsku, ovo nisu izbori za grad Zagreb. Naravno, svima je zanimljivo na razini odlaska Milana Bandića, to je uistinu neponovljivo, ali u mnogim sredinama se događaju velike stvari, velike promjene i bit ćemo u tim sredinama gdje se događaju promjene koje se nisu dogodile od 90-ih'', istaknuo je Bago.

Svi oni koji ne budu u mogućnosti izbore pratiti putem televizijskog programa, moći će to učiniti putem portala DNEVNIK.hr te na društvenim mrežama Nove TV.