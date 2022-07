U tijeku je koordinirano traganje za dvjema osobama na Kvarneru koje su nestale tijekom jučerašnjeg prolaznog nevremena, koje je uzrokovalo brojna nasukavanja i materijalne štete na plovilima od Kvarnera do sjeverne Dalmacije.

Već drugi dan traje koordinirana akcija potrage za dvoje ljudi koji su nestali tijekom nevremena na moru u četvrtak navečer u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Rijeka uz angažman više potražnih jedinica u okviru međunarodne suradnje, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Koordinirano traganje za dvjema nestalim osobama Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru (MRCC Rijeka) pokrenula je i provodi u suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka, Postajom pomorske i aerodromske policije Rijeka (PPAP Rijeka), Obalnom stražom RH u priobalnom području sjevernog Kvarnera, između Supetarske drage na otoku Rabu, Crikvenice te u Krčkom arhipelagu.

Akcija traganja pokrenuta je jučer, 7. srpnja u 19:47, kada je u MRCC Rijeka zaprimljena dojava o nestanku dvije osobe. Riječ je o hrvatskom i njemačkom državljaninu koji su se u popodnevnim satima kajakom kretali morem na području Supetarske drage na Rabu, krčkog arhipelaga i Crikvenice.



Prva etapa traganja, koja je trajala do kasno sinoć, nije rezultirala pronalaskom nestalih, pa je danas po razdanjivanju nastavljeno površinsko traganje morem koje provode jedinice LK Rijeka i jedno plovilo PPAP Rijeka te jedan privatni brod. U traganje je jutros uključen i zrakoplov tipa 'Pilatus' iz sastava Obalne straže RH.