Dvije nesreće na A3 u razmaku od nekoliko minuta! Više ozlijeđenih, dignut helikopter

Dogodile su se dvije prometne nesreće u nedjelju u kratkom razmaku na autocesti A3 kod čvora Popovača oko 13:30.

Prva se nesreća dogodila u smjeru Zagreba, kada je manji crni automobil sletio s ceste. Utvrđena je materijalna šteta, a vozač je s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu.

Prema prvim informacijama, nije bio pod utjecajem alkohola.

Nekoliko minuta kasnije, na suprotnoj strani autoceste dogodila se druga prometna nesreća u kojoj su se sudarila tri automobila.

Dvije osobe su ozlijeđene u sudaru.

Jedna je osoba vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu u Sisku, dok je druga helikopterom prevezena u bolnicu Dubrava, potvrdili su iz PU sisačko-moslavačke za DNEVNIK.hr.

Očevid je dovršen, a promet na tom dijelu autoceste je otežan.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac ﻿između čvorova Kutina i Križ, u smjeru Bregane, ﻿vozi se jednim trakom u koloni od oko 19 kilometara, izvijestio je HAK oko 16 sati.