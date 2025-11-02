kilometarska kolona
Dvije nesreće na A3 u razmaku od nekoliko minuta! Više ozlijeđenih, dignut helikopter
K. Č.
02. studenoga 2025. @ 16:26
Kod čvora Popovača su se u nedjelju dogodile dvije prometne nesreće.
Dogodile su se dvije prometne nesreće u nedjelju u kratkom razmaku na autocesti A3 kod čvora Popovača oko 13:30.
Prva se nesreća dogodila u smjeru Zagreba, kada je manji crni automobil sletio s ceste. Utvrđena je materijalna šteta, a vozač je s lakšim ozljedama prevezen u bolnicu.
Prema prvim informacijama, nije bio pod utjecajem alkohola.
Nekoliko minuta kasnije, na suprotnoj strani autoceste dogodila se druga prometna nesreća u kojoj su se sudarila tri automobila.
Dvije osobe su ozlijeđene u sudaru.
Jedna je osoba vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu u Sisku, dok je druga helikopterom prevezena u bolnicu Dubrava, potvrdili su iz PU sisačko-moslavačke za DNEVNIK.hr.
Očevid je dovršen, a promet na tom dijelu autoceste je otežan.
Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Kutina i Križ, u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom u koloni od oko 19 kilometara, izvijestio je HAK oko 16 sati.