Iza radnika Uljanika i Sindikata neizvjesan je vikend i neizvjesan početak tjedna jer im nitko službeno nije rekao ništa. Iako su se nadali da će danas nakon sastanka Uprave s ministrom imati koju informaciju više, to se nije dogodilo. Radnici su i dalje na svojim radnim mjestima, pokušavaju biti mirni, ali ono što njima treba je novac, isplata zaostalih plaća, odnosno strateški partner koji će moći ostvariti to prijelazno financiranje do trenutka dok se ne pokrene restrukturiranje.

Dok čekaju svoje zaostale plaće, radnici bez pogovora rade. "Ništa pametno nemamo za reći, ništa". rekao je jedan radnik Uljanika.

Vijest o otkazivanju brodova nisu očekivali, ali joj se nisu iznenadili.

"Ljudi imaju pravo na to ako se ne može drugačije jer ovo sve šta se dešava sa državom i uprava ta bivše su to razvukli i sad država pogotovo to razvlači jer im izgleda nije u interesu da Uljanik zaživi", rekao je još jedan radnik Uljanika.

Sindikati su vjerovali da će do danas biti upoznati s imenima ponuđača. O razlozima tajnovitosti Uprave tek nagađaju. Najvjerojatnije je to, tvrde, poslovna tajna.

"Nismo očekivali da će se danas otvarati ponuda, da će se govoriti o samoj ponudi, znači, zanimalo nas je samo ovaj dio vezano o broju", rekaoje Boris Cerovac iz Jadranskog sindikata.

Sutra su pozvani na sastanak s Upravom i NO u ministarstvo.

"Očekujemo da se razgovara o detaljima ponude odnosno da nam se kaže tko je dostavio ponude da vidimo u kojem smjeru idemo i ono što je nama najbitnije što cijelo vrijeme naglašavamo - nama trebaju financije", rekao je Cerovac.

Novac je nužan za isplatu plaća i novi materijal. Vjeruju kako je Uprava s time upoznala svakog ponuđača.

"O samim ponudama morat ćemo ipak razgovarati konkretnije nakon pregovora s ponuđačima, ponude su zaprimljene i sad se vrše konzultacije s nadzornim odborom sa predstavnicima ministarstva i sa našim socijalnim partnerima", rekao je Emil Bulić, predsjednik Uprave Uljanika.

Bulić tvrdi, broj nije relevantan. Pregovori su u tijeku i podatak o ponudama bit će u tajnosti dok se ne donesu zaključci.

"Kriteriji su održiva brodogradnja u 3. Maju i u Uljaniku u Puli i osiguranje likvidnosti za funkcioniranje sustava", tvrdi Bulić.

Proces do ulaska u restrukturiranje trajati će između tri do četiri mjeseca.

"Ni mi nismo sretni što to ide na teret poreznih obveznika"

Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Fabian Kapov razgovarala je s Đinom Šverkom iz Sindikata metalaca Hrvatske.

Dok je Uprava razgovarala i analizirala ponude, došlo je do dva otkazivanja broda. Što to znači za Uljanik?

Iznenadilo nas je da se iskače iz tog ugovora. Pogotovo smo se nadali toj 500. gradnji Uljanika, največi kopač morskog dna na svijetu. S njime smo bili gotovi oko 75 posto tako da je to jedna velika šteta. Međutim, još se uvijek nadamo da će se taj brod završiti u Uljaniku, jedino će to možda malo više koštati u proračunu. Dosta je tu krivaca, i pogotovo na strani onih koji su davali jamstva jer smo mi čekali 364 dana da bismo uopće dobili jamstva za gradnju tog broda.

Je li u redu da ljudi u beskraj plaćaju to loše poslovanje?

Naravno da nije, ni mi nismo sretni što to pada na teret poreznih obveznika. Ovo je jedna specifična situacija koja nam se desila po prvi puta u 162 godine postojanja Uljanika i nadamo se da ćemo uz pomoć države naći neki način za privremeno financiranje da možemo uopće dočekati to restrukturiranje, ako do njega dođe.

Ministar je za sutra najavio jednu širu komunikaciju. Na čemu ćete inzistirati, što očekujete?

Prioritet je isplata plaća za 9. i 10 mjesec, za 11. razlika plaće i još za 12. mjesec za koji je plaća zarađena. Očekujemo da se iznađe neko rješenje o privremenom financiranju do rekonstruiranja. Sutra će nam sigurno nešto reći kad već nisu danas. Sutra će vjerojatno reći imena strateških partnera, možda dogovaraju i nešto što bi bilo dobro po radnike, a ako je to onda ćemo lakše sve dočekati.

