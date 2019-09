Dubravka Šuica, kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije na svom Twitter profilu napisala je kako je pet milijuna eura fake news tj. lažna vijest. Očito je, pri tom, aludirala na navodnu vrijednost svoje imovine, odnosno na zahtjeve oporbe i GONG-a da objavi svoju imovinsku karticu.

"Digitalne platforme akteri su napretka i trebamo osigurati da one ne destabiliziraju naše demokracije. Trebali bi razvijati zajedničke standarde kao bi se pozabavili s rješavanjem pitanja poput dezinformacija i poruka mržnje u online prostoru", tvitala je Dubravka Šuica.

Kako je Dubravka Šuica od profesorice u srednjoj školi došla do milijunske imovine, jedno je od pitanja koje zanima nevladinu organizaciju GONG. I zato su europarlamentarcima koji će u četvrtak 3. listopada saslušavati kandidatkinju za potpredsjednicu Europske komisije poslali pismo s nizom pitanja.

Premijer Andrej Plenković optužio je GONG da vodi kampanju protiv Šuice. Šuicu je na objavljivanje imovinske kartice pozvao i predsjednički kandidat Miroslav Škoro.

#5millEuros = #FakeNews

Digital platforms are actors of progress, we need to ensure that they are not used to destabilise our democracies. We should develop common standards to tackle issues such as #Disinformation and online hate messages.”