Već više od dva mjeseca zrakoplov u državnom vlasništvu je na servisu u Njemačkoj pa se za službene potrebe putuje redovnim linijama ili uskače vojska koju često zove šef države Milanović.

Budući da je Vladin zrakoplov u ozbiljnim godinama, reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov istražila je imaju li plan zamijeniti ga mlađim.

Ruski je helikopter Milanović nedavno zamijenio američkim i u Split na europsko finale u vaterpolu, odletio u "Crnom jastrebu".

"Letio sam već ovim helikopterom u Brazilu", našalio se. Iz predsjednikova Ureda nema službenog pojašnjenja zašto baš američka letjelica. U pravilu to procjenjuje osiguranje. Vojnu tehniku Milanović je često koristio i ranije. Kako je štićena osoba, podaci o tim putovanjima taje se od javnosti, koja sve to plaća.

"Vojni piloti moraju imati trenažne letove, zašto ne bi spojio jedno s drugim, a na kraju krajeva bio predsjednik i Vrhovni zapovjednik u tom helikopteru ili bio on prazan, on će svejedno letjeti, tako da mi se to čini kao praktična varijanta", govori Bono Marjanović, stručnjak za sigurnost.

U London na ispraćaj britanske kraljice Milanović je letio redovnom linijom. Zrakoplov za državne potrebe više od 2 mjeseca u Njemačkoj je na servisu. Ne zna se kad će biti gotov pa niti koliko će popravak stajati.

Let državnim avionom nije samo rutina i za osiguranje, već je i ekonomičniji, kaže bivša premijerka Jadranka Kosor.

"Meni je bilo isplativije, a govorili su i proračuni da u jednom danu odem do Pariza, Bruxellesa pa i do Londona i da se što je moguće prije vratim, a da se ne plaća smještaj i za osiguranje i za ministre u pratnji, dnevnice...", objašnjava Kosor.

Prema zakonu pravo na vožnju Vladinim zrakoplovom imaju čelni ljudi države, Sabora i Vlade, ali i državni dužnosnici, uz odobrenje iz Banskih dvora.

Posada uskače i u slučaju hitnog medicinskog prijevoza. Samo prošle godine zbog različitih protokolarnih i drugih obveza letio je 120 puta. Ove godine 140.

U Vladi se za sada ne razmišlja o kupnji novog, zamjenskog. Kažu kako se o tome nije razgovaralo. Čekaju rasplet s remontom i potvrđuju problem s rezervnim dijelovima.

"Mislim da bi osobe koje imaju pravo na taj zrakoplov trebale sjesti, što je teško očekivati sada u zategnutim odnosima, sve staviti na papir jer mislim da bi se to, ako je ovaj pri kraju, isplatilo", kaže Kosor.

S njom se slaže i Marjanović. "Ukoliko govorimo o pravilnom i racionalnom trošenju, naravno da bi trebalo investirati u nešto takvo, ali i osujetiti razinu sigurnosti".

Potrebe postoje, a i pitanje je koliko će 25 godina stara državna letjelica još izdržati.

