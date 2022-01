Svakim danom doznamo nešto novo vezano za priču oko stana premijerova predstojnika. Primjerice, kod koga je u Dubravi bio prijavljen. Objasniti nije smio jer mu premijer nije dao.

Ali otkrilo se, doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović, i kako se državni stanovi već tri godine dodjeljuju po uredbi koja je - izvan snage.



O tome da mu predstojnika zbog stana istražuje povjerenstvo premijer Andrej Plenković u petak kaže da nije vidio. Ne vidi premijer ni što je sporno u tome da je Frka Petešić dobio stan od države.

"On nije iz Zagreba. On je rođen u Francuskoj. Nema stan svoj u Zagrebu. Ima ista prava kao i svi drugi", objasnio je Plenković.



Ali on je već imao prebivalište u Zagrebu. Zadnje za koje se zna bilo je u Dubravi, kod prijatelja veleposlanika.

"Znam sigurno da Zvonko nije imao nikakve veze s imenovanjem gospodina koji se zove Ilija Želalić. Koji, koliko se ja sjećam, radi u Ministarstvu vanjskih poslova možda čak duže nego ja", navodi.



A onda je Zvonko kao dužnosnik 2017. prijavio prebivalište na Salima.

"Mene to čudi bahatost. Ako je već odlučio da mu se stanuje za 400 kuna u stanu od 96 kvadrata u Jurišićevoj, a mogao je biti toliko pedantan da u tu kuću u Salima prijavi i obitelj. A ne da se vidi da je obitelj prijavljena u Zagrebu, a on u Salima", kazao je saborski zastupnik Nino Raspudić.

"Nevjerojatna privilegija"

Zašto je to tako htjeli smo čuti od samog predstojnika.



"Ne može. Ne. Ne može", kazao je premijer Plenković. Prebivalište očito i nije bitno. Jer je po uredbi dovoljno samo da si dužnosnik da bi imao pravo na stan.



"Jer to zapravo znači da bi svi dužnosnici mogli uključujući i mene prodati svoj stan. I tražiti da nam država i porezni obveznici u zemlji u kojoj nam pada kupovna moć svaki dan plaćaju stan u centru grada od 100 kvadrata jer ne radim na Rebru nego u Saboru", smatra saborska zastupnica Ivana Kekin.

Uredba ukinuta 2018.

Prvi je uredbu 2011. donio HDZ. SDP ju još fino doradio. A onda HDZ tu istu uredbu 2018. ukinuo. Nova nikad nije donesena.



"Što znači da su se od 2018. na dalje državni stanovi dodjeljivali bez ikakve pravne osnove i kriterija koje govore o tome tko uopće i na kakvu nekretninu ima pravo", navodi saborska zastupnica Dalija Orešković.



Ako su uredbu ukinuli zašto nisu donijeli novu? Premijer odgovara kratko: "Nemam pojma."



A još nešto, oporbu, bode u oči u imovinskoj kartici dugogodišnjeg diplomata.



"Čudno da osoba starija od 50 godina nema nekretninu na sebi, nema ni ušteđevinu ni ništa. Da državno odvjetništvo istraži taj slučaj. I da čovjek, možda je kriv, možda nije, spere ljagu sa svog imena", kazao je SDP-ov saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić.



Kriv ili ne, dao je ideju dužnosnicima - onima bez nekretnine. Da, dok se uredba ne promijeni, iskoriste blagodati svoje funkcije i od države zatraže stan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr