Ciklonalni vrtlog koji je i u četvrtak stvarao dosta problema s jugom na Jadranu - u petak će oslabjeti, a frontalni poremećaj odmicatat će na sjeveroistok. U subotu s juga će prolazno ojačati greben povišenog tlaka, a u nedjelju će se približavati novi poremećaj koji će do naših krajeva stići u utorak.



U petak ujutro i prijepodne promjenljivo sa sunčanim razdobljima. I dalje nestabilno mjestimice s kišom, a lokalno su osobito u noći mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 11 do 14 Celzijevih stupnjeva



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, a lokalno je moguć i grmljavinski pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a najviša temperatura oko 20 stupnjeva.



I u istočnim predjelima promjenljivo sa sunčanim razdobljima uz kišu te pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će puhati umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Temperatura 20 ili 21 stupanj.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenljivo uz sunčana razdoblja i nestabilno. Mjestimice kiša ili grmljavinski pljusak, osobito na riječkom području i unutrašnjosti Istre. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, prema večeri i jugo. Najviša temperatura od 13 do 18 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano, no ne i posve stabilno - pa u unutrašnjosti još može biti ponekog pljuska i grmljavine. Puhat će mjestimice umjereno jugo i oštro, a temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u razdoblju produljenog vikenda barem djelomice sunčano i iznadprosječno toplo, osobito u nedjelju i ponedjeljak. Više oblaka bit ponajprije u gorskom području gdje može pasti malo kiše. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni - koji će u višim predjelima ponegdje biti i jak



I na Jadranu će za produljeni vikend biti djelomice sunčano i ugodno toplo, osobito u nedjelju i ponedjeljak. Ipak, na širem riječkom području još može pasti malo kiše, a u ponedjeljak poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije može biti i grmljavinskog pljuska. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak i jugo.



Vrijeme će za uskrsne blagdane biti barem djelomice sunčano i iznadprosječno toplo, osobito u unutrašnjosti. Ponegdje još može pasti malo kiše i to uglavnom na širem riječkom području i u gorju, a u ponedjeljak u unutrašnjosti Dalmacije može biti i grmljavinskog pljuska.