Nakon što su bešćutno rasplakali Mostovog zastupnika, vladajući pronašli rješenje i naknadu za posvojenu djecu

Gospođa Renata i njezin suprug svoje su četvrto dijete upoznali kad je imala godinu i tri mjeseca.



"Najprije je bilo udomljavanje i trajalo je to dosta dugo, osam i pol godina. I nakon 8 i pol godina su nam rekli da ju možemo posvojiti. I to je bio najljepši dan na svijetu", izjavila je kroz plač majka Renata Lujo.

Bilo je to prije 10-ak godina. Kaže, kao posvojitelji od države nisu dobili pomoć.



"Pa nismo baš neka prava imali, ništa, ništa. Mi smo to htjeli, ja i moj muž rekli smo mi nju želimo i mi ćemo za nju sve dati", izjavila je majka Renata Lujo.

A da posvojitelji nemaju jednaka prava kao i biološki roditelji udruge upozoravaju godinama. Počevši od jednokratne naknade za novorođenča koju dobivaju biološki roditelji, a na koju posvojitelji nemaju pravo.

"Dovoljno je dodati još jedna članak vezano za jednokratnu novčanu naknadu i nazvat ju jednokratna novčana naknada za posvojitelje i na taj način bi se zbrka eliminirala i posvojitelji bi dobili svoja prava. Moram naglasiti da se ovdje radi o djeci. U suštini su se ovdje uskratila prava posvojenoj djeci", smatra Dubravka Marušić iz Udruge Adopta.

Nakon što su jučer u saboru odbijeni svi amandmani Mostovog Ante Kujundžića na Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, oporba je vladajuće prozvala za bešćutnost, a ministar Piletić danas donosi rješenje.



"Upravo zbog toga nam je cilj kroz zakon o socijalnoj skrbi, kroz uvođenje instituta jednokratne novčane naknade omogućiti i posvojiteljima na jednokratnu naknadu kod samog zasnivanja posvojenja", izjavio je ministar Marin Piletić.

Naknada bi, kaže ministar iznosila nešto više od 1300 eura.

"(To ste imali u planu ili ste se to dosjetili nakon jučerašnje...) Zakon o socijalnoj skrbi je predvidio čitav niz ovih izmjena i povećanja naknade, nakon što je odbijen amandman zbog nemogućnosti isplate iste naknade dva puta za isto dijete, da će to pravo biti dimenzionirano u drugom zakonu, zakonu o socijalnoj skrbi", odgovorio je ministar Marin Piletić.

Vlada bi zakon trebala donijeti na sjednici u idućem tjednu. Zatim će u Sabor, na jedno čitanje. Ipak, posvojitelji se pitaju - ako se njihove naknade izdvajaju u poseban zakon - gdje je tu ravnopravnost?

