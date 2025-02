U Hrvatskoj tisuće ilegalnih odlagališta otpada: Država ih ne sanira, ali poručuje da ih sve prijavimo

U Poznanovcu je jedna od lokacija ilegalnog deponija opasnog otpada. Nakon europolove akcije sve je u rukama hrvatskog pravosuđa. Ono što ostaje građanima je hrpa smeća i pitanje, tko će ga sanirati?



"Mi u proroačunu nemamo ništa nemamo sredstva za to. Bez pomoći države ovo se ne bude moglo riješiti. To su prevelike količine i s obzirom na vrstu otpada koji je opasni otpad, mislim da će to zbirnjavanje biti dosta skupo i ova sredstva ministarstva, mislim da ne budu dostatna da se to riješi", izjavio je Nenad Ban, načelnik općine Bedekovčina.

Takav opasni otpad treba ukloniti s najmanje 50 lokacija.



"63 rješenja Državnog inspektorata o uklanjanu neodgovarajućeg ili nelegalno zbrinutog otpada", navodi ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.



Ministarstvo poziva javne uprave da dostave podatke o takvim odlagalištima. Potom slijedi razgovor o sanaciji. No, prije toga tim zaštite okoliša ponovno će na teren.



"Ovisno o vrstama otpada, koliki će biti trošak. Mi ćemo predložiti način i stopu iznose sufinaciranja onima koji će sudjelovat na natječaju. Naš je poziv najmijenjen jedinicama lokalne samouprave na čijem se terenu otpad nalazi", izjavila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.



Mogli bi pokriti i do 50 posto troškova sanacije. Državni inspektorat donio je rješenja o uklanjanju otpada i na području Varaždina, Gospića i Benkovca. Za ukupno 35 tisuća tona otpada. U Poznanovcu je u 200 pošiljki iz Slovenije stiglo, četiri i pol tisuće tona opasnog otpada.

"Firma koja je tu poslovala, Plasto produkt, odlagala je smeće na iznajmljenom prostoru, na tuđem zemljištu. Cilj i zadatak je da to maknemo iz Poznanovca. Velim, mi ćemo se javiti", izjavio je Nenad Ban, načelnik općine Bedekovčina.

"Stoji konačna obveza onog koji je to napravio da to i plati, a postoje tijela koja se bave zaštitom imovinsko-pravnih interesa", navodi ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.



Ministrica najavljuje izmjene zakona, strože kontrole rada i uvoza, te rigoroznije uvjete za dobivanje dozvola za gospodarenje otpadom. Za to vrijeme trebala bi se sazvati tematska sjednica.

"Vjerujem da ćemo imati vrlo brzo sjednicu. Mora se oformiti jedan značajniji fond. Znamo da su procesi zatvaranja ilegalnih odlagališta u tijeku. Očito je da nije bilo dovoljno nadzora", izjavio je Željko Lacković potpredsjednik saborskog odbor za okoliš.

Ekološke bombe nalaze se diljem države, pa i u metropoli, poručuju iz udruga.

"Krajnje je vrijeme da se država trgne oko tog problema, mi na području cijele Republike Hrvatske imamo preko 25 tisuća divljih odlagališta otpada i u okolici Zagreba imamo 7000 lokacija. Mislim da je krajnje vrijeme da se nešto napravi po tom pitanju, jer eto, zatrpavamo sami sebe sa svojim smećem", izjavio je Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

Inpektori zaštite okoliša lani su od 320 nadzora izdali 61 prekršajni nalog, 9 optužnih prijedloga i tri kaznene prijave.

