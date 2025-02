Ponovno otvoren promet na smrtonosnoj dionici, mještani strahuju: "Mogao se taj kamen skotrljati niz ulicu"

Od petka popodne dio državne ceste potpuno je zatvoren.



Odluku o zatvaranju su donijele Hrvatske ceste i to nakon što su radnici na terenu ustanovili kako bi se mogla odlomiti stijena još veća od one koja je pala na cestu u ponedjeljak.

Odron stijene kod Dubrovnika - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Vlasnici kuća ispod magistrale kažu kako je na isto mjesto gdje je nesretni 30-godišnjak smrtno stradao prije samo nekoliko mjeseci pao nešto manji kamen. Pitaju se zašto nitko već tada nije reagirao. I oni sami već godinama žive u strahu.

Odron stijene kod Dubrovnika - 1 Foto: DNEVNIK.hr



"Sad ste čuli ove vijesti, ovo je katastrofa. Mogao se taj kamen skotrljati niz ulicu, nije nam baš svejedno", rekao je Dube.



A zbog zatvaranja dijela magistrale gužva je na ostalim prometnicama. Građani su morali koristiti alternativne putove zbog zatvorene magistrale. S obzirom na to kako nije prilagođen za nešto veća vozila, bilo je nužno privremeno obustaviti javni gradski prijevoz.



"Sav promet se preusmjerio na pomoćnu cestu. Ona svojim gabaritima nije mogla progutati toliki promet koji je dolazio, što stanovnika, što tranzita prema nama susjednim zemljama", objasnio je Nikša Grljević.

Odron stijene kod Dubrovnika - 6 Foto: DNEVNIK.hr



Magistrala je žila kucavica i njome na godinu prođe i do dva milijuna putnika. Iz udruge Sigurnost u prometu apeliraju na što skoriju gradnju brze ceste do aerodroma. "Kad vidimo gdje je promet bio preusmjeren, možemo reći da je ta alternativa u puno gorem stanju nego dionica državne ceste D8", rekao je Denis Pavela.



A dok je promet bio zatvoren na Srđu je bila radna akcija. Zaposlenici sisačke tvrtke postavljali su mreže kako bi sanirali mjesto s kojeg se početkom ovog tjedna odlomila stijena i odnijela mladi ljudski život.



Radnici su na Srđu u subotu pronašli i eksplozivno sredstvo, vjerojatno zaostalo još iz Domovinskog rata.



Podsjetimo, stijena se odlomila s privatnog zemljišta, izvan obuhvata Hrvatskih cesta. Sukladno zakonu, vlasnici su trebali sanirati to zemljište, no ima stavka Zakona o privatnom vlasništvu koja kaže: "Ako suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom, jedinica lokalne samouprave i uprave odredit će fizičku ili pravnu osobu za obavljanje hitnih popravaka na toj nekretnini".

Odron stijene kod Dubrovnika - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Ovaj se dio zakona odnosi na situacije u kojima je ugrožen život građana. Inače, Hrvatski geološki zavod još je 2016. nakon pada stijene na obližnju kuću izradio elaborat o stanju na padinama Srđa. Cilj je bio ustanoviti kolika je vjerojatnost novog odrona.

No, iz Grada Dubrovnika kažu o tome ne znaju ništa. "Hrvatske ceste su izradile elaborat i dokumentaciju za cjelokupnu sanaciju jednog manjeg dijela klizišta, dužine 500-600 metara koji su poštom poslali Gradu Dubrovniku na znanje 2019. godine. Međutim, Grad Dubrovnik upravlja lokalnim cestama koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i nema nikakvu nadležnost nad državnom dionicom D8".



Promet magistralom je normaliziran u popodnevnim satima. Vozačima i mještanima slaba utjeha - pitaju se je li vožnja i život na tom dijelu ruski rulet.

