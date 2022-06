Nekadašnji vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica živio je s titulom optuženika za kornatsku tragediju 13 godina. Sada tuži državu za svu pretrpljenu štetu, no sustav se prema njemu i dalje ponaša maćehinski.

15 godina nakon kornatske tragedije, bivši vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica tuži državu koja se prema njemu i dalje ponaša nepravedno. U Šibeniku je s njim razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Budući da zakonski okvir ne predviđa dobivanje odštete u slučaju oslobađajuće presude, Slavica kaže da je bio primoran na tužbu. "Nakon oslobađajuće presude, zakonom nije predviđeno da dobijete odštetu i sve naknade koje vam pripadaju. S obzirom na to da je spor između mene i države, prisiljen sam ići putem tužbe", rekao je.

"Ništa mi nisu platili, budući da nema naknade po automatizmu moram tužiti državu i za lišavanje slobode, i za sve ostalo. Država je izgubila spor i nadoknadila je moj odvjetnički tim, tako da taj dio je riješen, ali meni nisu ništa platili".

Nudio nagodbu, ali...

Kaže da je nudio mirnu nagodbu po završetku spora, ali da se iz Državnog odvjetništva nisu oglasili. "Znači, prvi korak prije podizanja tužbe bila je mirna nagodba, koju zastupa DORH koji je izgubio spor", rekao je.

"U zakonskom roku od tri mjeseca oni se nisu oglasili, i nakon isteka tog roka ja sam bio prisiljen pokrenuti postupak protiv države".

Teško je procijeniti o kakvom se iznosu radi. "Pa sad, koliko je novca u pitanju teško je kazati, sudski vještaci će to utvrditi. Međutim, s obzirom na to da sam 15 godina bio na stupu srama, mislim da će biti nešto", rekao je. "Pretpostavka je da će se raditi o milijunskim iznosima".

"Teško je sada reći za što sam sve zakinut, ja sam to sve uspio ostaviti po strani i okrenuti novu stranicu. Ali zakinut sam od svega, od normalnog života, mogućnosti napredovanja u svom poslu ili na nekom drugom. Ostao sam raditi u sustavu, doduše na radnom mjestu niže stručne spreme nego što sam imao prije", rekao je.

"DORH mi je uništio život"

Kaže da je ponašanje DORH-a od samog početka bilo neprimjereno. "Prvenstveno od početka pa do danas, sustav nije sa mnom obavio niti jedan radni razgovor, niti jednu kompletnu analizu događaja - apsolutno me ignoriraju do dana današnjeg", rekao je Slavica.

"Državno odvjetništvo me 13 godina maltretiralo i na osobnoj razini. Kad se vratimo na činjenicu da je vanraspravno vijeće Županijskog suda u Šibeniku odbacilo moju optužnicu zbog manjka dokaza nakon godinu dana, oni su na optužnici inzistirali i uništili mi 15 godina, odnosno ostatak mog života".

"Primarno sam očekivao da će se netko iz moje institucije ili netko iz države ispričati za nanesenu situaciju, međutim do danas mi se nitko, govoreći o toj ljudskoj strani, nije ispričao", dodao je.

