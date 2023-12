Drama u Podravini: Evakuirana škola, učenici osjetili čudan miris

Osnovna škola “Fran Koncelak” u Drnju kod Koprivnice jutros je evakuirana.

Na terenu su vatrogasci DVD-a Torčec, JVP Koprivnica, policija te djelatnici EON plina.

Navodno su učenici te djelatnici škole jutros osjetili čudan miris te posumnjali kako je došlo do curenja plina, no kako doznaje Podravski.hr, to se nije dogodilo i instalacije su navodno ispravne.

O čemu je točno riječ i odakle se širi neugodan miris zasad nije poznato.

Navodi se kako su svi učenici na sigurnom, organiziran im je prijevoz autobusima do kuća i nema razloga za brigu o njihovoj sigurnosti.