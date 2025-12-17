Drama na otoku: Građani protiv uklanjanja HOS-ova grba, stigla interventna

U Supetru na Braču drama zbog murala. Naime, prije nekih dva tjedna ime Francuza Jean-Michela Nicoliera, koji je branio Vukovar, osvanulo je ispisano na mulu.

Potom je uslijedio dodatak, kada je na grafit dodan amblem HOS-a s natpisom 'Za dom spremni' te grbovi Vukovara i Škabrnje. Supetarska gradonačelnica Ivana Marković izdala je nalog za uklanjanje dodatka na mural.

Nakon toga na mjestu murala pojavila se policija kako bi komunalni redari mogli odraditi posao. Potom su se na mulu okupili građani koji su se usprotivili brisanju. Na teren je stigla i interventna policija.

Ivana Marković jučer je objavila priopćenje u kojem se između ostaloga navodi.

"Grad Supetar jasno poručuje kako ne želi biti grad zabrana, već grad reda, dijaloga i suradnje. Upravo zato Grad će u narednom razdoblju donijeti jasnu i transparentnu odluku kojom će se definirati mogućnosti izrade murala i grafita na javnim površinama, uključujući određivanje prihvatljivih lokacija, uvjeta provedbe te obvezu prethodne suglasnosti za sadržaj koji se postavlja.

U tom kontekstu, Grad Supetar posebno ističe kako će svi grafiti koji stvaraju podjele, potiču netrpeljivost ili su protivni Ustavu i važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske biti uklonjeni.

Istodobno, grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca Domovinskog rata, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, koja je kao takva izdana, ali se ne odnosi na izradu bilo kakvih drugih natpisa, oznaka ili slika", navedeno je između ostaloga u priopćenju.

HOS-ov amblem već je prebrisan, dok grbovi Vukovara i Škabrnje nisu uklonjeni. Dodatni natpisi nisu imali dozvolu, dok je za prvotni grafit naknadno izdana suglasnost, piše Dalmatinski portal.

Oglasio se HDZ Supetar. Na Facebooku su napisali da su gradske službe hitno izašle na trg i uklonile grb HOS-a.

"Danas smo se ponovno uvjerili koliko gradonačelnica Ivana Marković poštuje Hrvatske branitelje i žrtve Domovinskog rata.

Jedan bezazleni mural u čast hrvatskog branitelja Jean-Michaela Nicoliera koji je uključivao legalni grb HOS-a, postrojbe čiji je on bio pripadnik, izazvao je kod nje toliki bijes da je su gradske službe hitno izašle na teren i uklonili grb HOS-a.

Pokušali su i ostale grbove i to grb Vukovara i Škabrnje, no u tome su ih zaustavili prisutni građani.

Podsjećamo gradonačelnicu Marković da je njena izjava o zabrani nepostojećeg koncerta Marka Perkovića Thompsona uzrok svega ovoga u posljednje vrijeme. Ista mora biti svjesna da je javni dužnosnik koja mora snositi odgovornost za izrečeno u javnosti.

Ovim putem TRAŽIMO istu da prestane s konstantnim ideološkim temama koje isključivo doprinose podjelama u našem Gradu, te da se uhvati tema koje su bitne našim građanima", napisali su.