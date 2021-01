Petorica prijatelja iz Ljubuškog bezuspješno su pokušala prijeći čak tri granična prijelaza u noći sa subote na nedjelju. Strogi hrvatski carinici zaustavili su ih u namjeri da promrzlim obiteljima s područja Petrinje dopreme kamp-kućicu, deke, jastuke, hranu, vodu...

Jedna je obitelj s petrinjskog područja mogla današnji dan provesti u toploj kamp-kućici. Još više njih moglo se ugrijati toplim dekama, odmoriti glavu na novim jastucima, nekoliko narednih dana ne razmišljati gdje će nabaviti hranu.

Ali to se neće dogoditi i to zahvaljujući revnih hrvatskim carinicima s čak tri granična prijelaza uz Bosnu i Hercegovinu. Sva su trojica, naime, uspješno spriječila petoricu prijatelja iz Ljubuškog u namjeri da sve to dopreme do ljudi koji su prije pet dana ostali bez svega.

Sve je započelo još prije nekoliko dana, kad su pronašli svog zemljaka koji je htio donirati kamp-kućicu nekoj obitelji s potresom pogođenog područja. Krenulo se ubrzano s organizacijom, trebalo je sve što prije riješiti da kućica stigne onima kojima je najpotrebnija.

Sve dogovorili, ali...

Vrlo brzo su postali svjesni problema - vlasnik je negdje zametnuo papire. Stoga su odlučili sve dobro provjeriti da im se ne bi dogodilo da na granici poljube rampu. "Bili smo na graničnom prijelazu Nova Sela prije dva dana, sve smo objasnili i dogovorili. Rekli su nam da donesemo samo broj šasije, da provjere s Interpolom je li možda ukradena. Ako nije, pustit će nas", priča nam jedan od njih.

Krenuli su na put u subotu oko 10:30 s dva vozila. Na prvom je bila kamp-kućica, a u kombiju stvari koje su kupili za postradale u potresu. Ubrzo su stigli na granični prijelaz Nova Sela, a tamo - šok. Najprije je zapelo na bosanskohercegovačkoj strani, jer im je njihov carinih htio naplatiti prekršaj. Jedva su ga nekako uvjerili da se radi o humanoj gesti, da oni od svega toga nemaju ništa osim troška i silne želje da pomognu ljudima u nevolji.

No, pravi problemi započeli su na hrvatskoj strani. "Carinik nam je rekao da nas ne može pustiti i da je sad kasno da zove šefa. Nismo shvatili zbog čega ne može, kad smo sve unaprijed provjerili i dogovorili. Pa ne vozimo mi kućicu sebi na more", ljuti su bili humanitarci koji su naumili kućicu pokloniti nekome s petrinjskog područja. Kontaktirali su već s ljudima kojima kućica treba, no odluku su mislili donijeti kad stignu tamo, kad se uvjere da će doći u prave ruke.

Carinik tvrd orah

Kad su shvatili da proći neće, uputili su se na drugi prijelaz. Ali glas o njihovom dolasku prestigao ih je pa je carinik na prijelazu Orahovje već dobio uputu od kolege iz GP Nova Sela. I ostao ustrajan da ih ne može pustiti.

Carinik koji nije htio propustiti humanitarce iz Ljubuškog Foto: DNEVNIK.hr

Nisu odustali. U gluho doba noći krenuli su na prijelaz Vinjani Donji. A tamo ista stvar. Carinik tvrd orah. "Jeste vi humanitarna organizacija? Gdje su vam papiri? Kome to vozite, gdje su potvrde...", nizao je pitanja oko pola 2 ujutro. Badava su mu objašnjavali da su se sami organizirali, da su uzeli dva, tri dana slobodno ne bi li bar malo pomogli ljudima u nevolji kakva ih u životu nije zadesila.

Spavaju u dvoranima, autima, u štaglju. Svi s istim strahom: "Samo se zemlja kesi, kao da te živog hoće povući za sobom"

Nijemci dovezli 110 tona donacija - a onda pola sata čekali da netko odluči kamo sve to spremiti

Pokušali smo i mi provjeriti u čemu je točno problem. Carinici na graničnom prijelazu nisu dizali slušalicu, ali jesu policajci. "Što se nas tiče, oni mogu slobodno proći. Dobili smo uputu od Stožera civilne zaštite da sva humanitarna pomoć za Petrinju i Glinu može proći uz naputak da se najprije moraju javiti u Zagreb na Velesajam. Hoće li oni tako napraviti ili će otići ravno u Petrinju, na njima je", rekao nam je granični policajac na tom prijelazu.

Konačna odluka, međutim, nije bila na njemu. Okupilo se još njegovih kolega, pokušali su uvjeriti carinika da postoji formular koji treba popuniti i da ih propusti. On, međutim, nije popuštao.

"Ljudi tamo spavaju na kiši, a vi tražite papire!", ljutili su se humanitarci, ali nisu ga uspjeli smekšati. Oko tri sata iza ponoći odlučili su ipak krenuti kući. Doduše privremeno, pokušat će još jednom ujutro, kad se promijeni carinik. "Iako smo sad u strci s vremenom pokušat ćemo opet ujutro prijeći. Ako opet ne popuste morat ćemo odustati. Žao nam je ljudi", bila je zadnja njihova poruka gotovo u pola 4. Možda se netko iz državnog vrha probudi do njihovog novog pokušaja i uspije objasniti revnim birokratima kako stoje stvari s prioritetima u ovom trenutku u Hrvatskoj.