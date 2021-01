Iz Njemačke je u Sisak stigla i velika donacija pomoći onima koji su stradali u potresu, no čini se da i oni imaju problema sa predajom svoje donacije. Iz Siska se javio Dino Goleš koji je provjerio gdje je došlo do zastoja.

Na terenu su brojni volonteri, vatrogasci, statičari i brojni drugi. Svi oni pomažu u razdiobi pomoći i u pomoći građanima. Prije nekih pola sata stiglo je čak 110 tona opreme iz Njemačke. Donacija je to vatrogasaca iz regije Baden-Wuertenberg.

Satima su se vozili probijajući se i kroz snijeg u Austriji, a iako je dolazak najavljen za 13 sati, stigli su tek oko 16:30. Kad su došli nastao je prometni krkljanac jer nitko nije očekivao da će stići toliko donacija. Očekivalo se oko 90 tona.

Riječ je o vatrogasnoj opremi, opremi za sisačku bolnicu, ima hrane i prehrambenih artikala, odjeće, građevinskog materijala i tanjura. No očito se nije dobro pripremilo za sve to jer su njemački vatrogasci čekali oko pola sata da se odluči kamo sve to pospremiti.

Kamioni se trenutno nalaze posvuda oko vatrogasne postaje, i ispred postrojbe i na parkingu nasuprot gdje se nalazi HAK. Ono što sada brine vatrogasce je gdje će rasporediti svu tu opremu, nisu pripremili svoja skladišta i kapacitete gdje bi se odložila i sortirala oprema te uputila na mjesto gdje je to potrebno.

Dakle 110 tona opreme, ni ne zna se koliko je novčana vrijednost onoga što ovom kraju svakako treba, no čini se da smo opet mi Hrvati zakazali na organizaciji i birokraciji.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr