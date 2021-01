Potres koji je zahvatio Banovinu, uzrokovao je niz problema. Josip Granić Iz HGSS-a se osvrnuo na pristizanje velikog broja građana, komentirao stanje na terenu, ali i kako to da se kućica ili kontejner traže i aplikacijom.

Je li sustav zakazao?

''Ne bih rekao da je sustav zakazao. Imamo problem duplanja s velikim brojem ljudi koji dolaze samoorganizirano, bez koordinacije. To nam stvara problem'', kazao je Josip Granić, pročelnik HGSS-a. Objašnjava da zaista dolaze do onih kojima treba pomoć.

''Možemo mi doći do tih ljudi, dođu i civili. Vidjeli smo ljude koji imaju zalihe. Nama auti odlaze krcati, a pola vozila se vraća skoro sa svime jer ljudi zapravo imaju sve. Sigurno je da postoje lokacije na kojima još treba doći pomoć i zato smo tu. Zato obilazimo sva sela i zaselke", objasnio je.

Ispričao je kako su jučer saznali za obitelj koja je tri dana bila gladna.

"Dojavu smo dobili i otišli smo to provjeriti. Radilo se o obitelji koja nije imala hranu i vodu, a s druge strane njihove kuće Crveni križ kuha tisuće toplih obroka. Trebali su samo izaći van i vidjeti. Ljudi idu po selima i viču da nose hranu. Generalno, stvari funkcioniraju. No, velik je priljev civila koji nam mogu više pomoći s organizacijom, neka planiraju dolaske i dostavu hrane u narednim periodima'', sugerirao je Granić.

Na upit kako to da se zahtjevi za kućice ili apartmani predaju putem aplikacije i je li se moglo nekako olakšati starijim ljudima koji žive bez struje, interneta i koji ni ne znaju što je aplikacija, Granić je kazao kako nije da se to radi isključivo tim putem. ''Zahtjev za kućicom i prijave štete može se obaviti i telefonski, na terenu isto, a to se i radi. Onda se šalje ekipa, ali je takvih zahtjeva jako puno. Nije stvar dovesti i staviti je nekome u dvorište, moraju se osigurati policija, električari. Samo kroz Petrinju nam treba sat vremena. Sve je zakrčeno ljudima koji dolaze u želji da pomognu'', zaključuje Granić.

