Dragan Despot jedan je od naših najpoznatijih i najcjenjenijih glumaca, dobitnik nagrade za životno djelo, nacionalni prvak drame... U srpnju je napunio 65 godina, pa ga je sada HNK u Zagrebu poslao u mirovinu. Despot to ne želi. Želi produljenje ugovora o radu. Digla se velika prašina oko ovog slučaja, a s Despotom je za Dnevnik Nove TV razgovarala reporterka Valentina Baus.

Dragan Despot od jutra je na probama za jednu novu predstavu. Osim novog teksta, glavom mu se mota misao da ga zagrebački HNK šalje u mirovinu jer je napunio 65 godina. On to ne želi. Kazalište mu nudi honorarni posao.

"Nekad se moglo s glumcima produživati, ne samo s glumcima nego i s ostalim zaposlenicima ugovor na pola godine, doduše i sa Despotom je napravljen jedan takav ugovor, nekad je bila mogućnost da se naprave čak tri takva i vjerujem da je to razlog zašto je njegov slučaj specifičan. Ranije je to bilo zakonski moguće", objasnio je ravnatelj drame HNK u Zagrebu, Ivica Buljan.

Ministrica kulture kaže - početkom prošle godine upozorila je ustanove da zbog pandemije ne traže produljenja ugovora zaposlenicima nakon 65. godine osim u opravdanim slučajevima.

"Odlaskom njega i drugih ljudi u mirovinu otvara se prostor za mlade umjetnike. Mislim da ne bi bilo korektno da se izvan Zakonskog roka zadržavaju ljudi u radnom odnosu jer time izravno onemogućujemo mladima da uđu i budu angažirani u kazalištima", rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Na pitanje postoji li u ovom slučaju ikakva politička pozadina odgovara: "Nikakva, ja ne znam, mislim, to je toliko besmisleno. Zaista moram reći žao mi je da gospodin Despot iznosi takve stavove".

Despot igra uloge u tri predstave koje su sada na repertoaru u HNK. To su Kafka na žalu, 64 i Tri zime.

"Jednom član ansambla ove kuće ostaje zauvijek tako da vjerujem da ćemo se uspjeti dogovoriti i da će on ostati u predstavi. Ako ne, naći ćemo neko drugo rješenje sa zamjenom, kao što je uobičajena praksa. Predstave će se igrati", rekao je Buljan.

Jedna od predstava koja je na rasporedu bila jučer je otkazana. Doduše iz HNK kažu - razlog je bolest jednog od glumaca.

Druga strana medalje

Despot je razgovarao s reporterkom Valentinom Baus te rekao kako smatra da ima pravo na ispunjenje svojih zahtjeva. "Nije me pogodilo. Pogodilo me što je to izgovoreno jer mislim da jesam izniman slučaj", dodao je.

"Živimo u sustavu gdje ne postoje nezamjenjivi. Da sam bio zamjenjiv vjerojatno bi se i jučer igrala predstava zbog moje bolesti. Nisam bolestan, odnosno nisam se uspio s njima dogovoriti", naveo je.

Zadovoljio bi se prvenstveno profesionalnim odnosom, kazao je. "Ja bih rado igrao na svojoj pozornici na kojoj se najbolje osjećam pod nekim normalnim uvjetima, normalnog dogovora", objasnio je. On je i sam predao zamolbu u Ministarstvo, ali mu ministrica nikada nije odgovorila, rekao je.

Despot veli kako ne želi vjerovati da je to zbog političkih trzavica, sukoba, odnosa. "Do kraja prosinca bio sam u radnom odnosu. Meni nije produljeno na šest mjeseci kako se inače radi nego se produljio radni staž u toj godini u kojoj navršavam 65 godina, to nije bilo klasično produljenje. Vraćam se ako potpišem ugovor o skraćenom radnom vremenu na koje imam potpuno zakonsko pravo", zaključio je te dodao da ga ne zanima nabijanje cijene HNK-u za njegove honorare.

