DOV se oglasio o sigurnosnoj provjeri Ivana Turudića: "Odbacujemo insinuacije o pritisku"

Državnoodvjetničko vijeće izdalo je priopćenje u kojem demnatira pisanje Nacionala koji tvrdi da je privremena šefica Uskoka Željka Mostečak nezakonito spriječila sigurnosnu provjeru Ivana Turudića.

Pod Plenkovićevim pritiskom šefica Uskoka je bila ona koja je nezakonito spriječila sigurnosnu provjeru Ivana Turudića, izjavio je to za Nacional izvor blizak sigurnosnom sustavu i Vladi, a dodatno su to potvrdile i proturječne izjave premijera Andreja Plenkovića koji je nedavno izjavio da je zatražio dodatnu sigurnosnu provjeru Ivana Turudića, iako on za to nije ovlašten.

DOV je izdao priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

"U tjedniku Nacional od 13. veljače 2024., objavljen je tekst pod naslovom „Pod Plenkovićevim pritiskom šefica USKOK-a je bila ona koja je nezakonito spriječila sigurnosnu provjeru Ivana Turudića“ u kojem je iznesen čitav niz neistinitih navoda koji se odnose na rad Državnoodvjetničkog vijeća i navodno sprječavanje sigurnosne provjere kandidata za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Ističemo kako je u tekstu pogrešno navedena odredba članka 58. stavak 5. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, iz čega proizlaze i pogrešni zaključci o nezakonitom radu Državnoodvjetničkog vijeća. Naime, ta se odredba ne odnosi na temeljnu sigurnosnu provjeru kandidata za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske već na kandidate za zamjenike Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Djelokrug Državnoodvjetničkog vijeća propisan je člankom 41. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću iz kojeg proizlazi da imenovanje Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske ne spada u djelokrug Državnoodvjetničkog vijeća.

Navedeni postupak propisan je Zakonom o državnom odvjetništvu koji je odredbom članka 25. odredio da Državnoodvjetničko vijeće javnim pozivom pokreće postupak za imenovanje Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Državnoodvjetničko vijeće je u javnom pozivu za podnošenje prijava za imenovanje na dužnost Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske navelo sve relevantne odredbe, pa tako i odredbu članka 22. Zakona o državnom odvjetništvu kojim je propisano da se za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske može imenovati osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete za imenovanje za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske (članci 51. i 52. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću).

Dakle, uvjeti za imenovanje Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske isti su kao i uvjeti za imenovanje zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Međutim, postupci njihovog imenovanja u bitnom su različiti.

Postupak imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske provodi i odluku o imenovanju donosi Državnoodvjetničko vijeće, dok je uloga Državnoodvjetničkog vijeća u postupku imenovanja Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske raspisivanje javnog poziva, te dostava pravodobnih i potpunih prijava kandidata koji ispunjavaju uvjete Vladi Republike Hrvatske.

Budući da su uvjeti za imenovanje Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske jednaki, u predmetnom javnom pozivu Državnoodvjetničkog vijeća navedena je i odredba članka 58. stavak 5. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću koja se odnosi na zamjenike Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, posebice stoga što je odredbom članka 58. stavak 7. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću propisano kako se kandidat u odnosu na kojeg se utvrdi postojanje sigurnosnih zapreka ne može imenovati za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

U postupcima imenovanja zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Državnoodvjetničko vijeće je tijelo koje prije donošenja odluke o imenovanju nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere za kandidate koji ne obnašaju državnoodvjetničku dužnost, no ta se ovlast ne odnosi na postupak imenovanja Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u kojem Državnoodvjetničko vijeće ne donosi odluku o imenovanju.

Državnoodvjetničko vijeće postupalo je isključivo na temelju zakona i u okviru svog djelokruga.

Stoga odlučno odbacujemo tvrdnje o nezakonitom radu Državnoodvjetničkog vijeća kako u ovom tako i u svim ostalim slučajevima, a pogotovo odbacujemo insinuacije o pritisku na rad Državnoodvjetničkog vijeća", priopćili su.