Kontroverza oko provjere sigurnosti Ivana Turudića: Tko može naručiti provjeru kad nitko nije ovlašten?

Nema potrebe za novom provjerom Ivana Turudića. Jasna je to poruka iz Vlade u ponedjeljak. Jer da je išta sporno, već bi saznali od nekog iz obavještajnih službi.



"Bio je za to u trenutku kada se tražio rezime svih njegovih sigurnosnih procjena dužan o tome obavijestiti Vladu. To nije napravio nitko", rekao je Branko Bačić, potpredsjednik Vlade.



No ostaje nejasno tko sada uopće može naručiti provjeru.

"Ja nemam naslov, niti sam mogao po zakonu tražiti njegovu novu sigurnosnu provjeru. Tražili smo ono što možemo, da ipak dobijemo uvid", naglasio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.



Državno odvjetničko vijeće tvrdi da ne može tražiti provjeru, trenutna glavna državna odvjetnica također, a isti odgovor šalju i saborske službe..



"Sabor nema zakonski temelj po kojem bi tražio", tvrdi Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora.

Turudić tvrdi da je za provjeru

U teoriji, Turudić bi ove godine trebao proći redovnu provjeru, prvu nakon 2019. godine. Može li se ona odraditi i ranije, na zahtjev njegovog poslodavca, a obzirom na sve što je izašlo u javnost? Sa Visokog kaznenog suda ne odgovaraju.

"Turudić i dalje obavlja svoj posao na tom sudu, održava rasprave do razriješenja, za koje ne zna kada će točno biti", stoji u pojašnjenju Visokog kaznenog suda.



Niti sam Turudić protiv provjere nema ništa. Tvrdi kako to ne bi predstavljao problem.

"Ne bi, ne bi. Možemo sad krenuti sa sigurnosnom provjerom", izjavio je Turudić.

Na pad eventualne sigurnosne provjere niti ne pomišlja.

"Onda ne bi prošao, proći ću 100 posto. Siguran sam u sebe, znam šta radim", rekao je.

Priječi ju zakon koji ne predviđa sigurnosnu provjeru ni Glavnog državnog odvjetnika ni predsjednika Vrhovnog suda.

Milanović promijenio stav

"Ja se ne sjećam da je Predsjednik Republike Hrvatke tražio sigurnosnu provjeru za predsjednika Vrhovnog suda, ne da se ne sjećam nego nije. Tu čak postoji jedna mala razlika između Dorbonića koji je predsjednik Vrhovnog suda, za razliku od njega, Turudić je prosao tri provjere, a ovaj nije ništa, a postao je predsjednik suda", tvrdi Plenković.



Tada Milanović tu temu nije problematizirao. No, da problema itekako ima pokazuje sad već niz slučajeva.

Cijeli sustav treba konkretnije urediti

Svojevremeno ni suci koji su uhvaćeni u druženju sa Mamićem godinama nisu prolazili provjere, iako su po zakonu trebali.



"Znamo svi da ovaj sustav sigurnosnih provjera za suce ne funkcionira jer smo imali slučajeve sudaca u Osijeku koji su se ne samo družili sa Zdravkom Mamićem, nego dobivali i darove, mito i ništa im se nije dogodilo", rekao je Nikola Grmoja.

Da bi se postupak provjere za Glavonog državnog odvjetnika trebao promjeniti smatraju i u SDP-u.

"Jasno je da treba konkretnije urediti postupak izbora Glavnog državnog odvjetnika i predsjednika Vrhovnog suda, ali ono još važnije treba urediti sigurnosne provjere jer ovo što imamo je reality show kojeg gleda cijela država", izjavio je Mišel Jakšić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe.



Pitali smo SOA-u jesu li zabilježili ta druženja, no odgovor još nije stigao.

