Hoće li biti novog vještačenja u slučaju Agrokor? "Teško će pronaći nekoga tko neće biti kontaminiran"

Preokret u slučaju Agrokor. Vrhovni sud odbio je zahtjev za zaštitu zakonitosti DORH-a oko odluke da je vještačenje u slučaju Agrokor, koje dovodi u pitanje cijelu optužnicu, nezakonito i ne može biti dio spisa.

Odmah nakon te odluke oglasio se i DORH i poručio da je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu povuklo optužnicu iz 2022. godine, kako kažu, zbog boljeg razjašnjenja stvari.

Jasno je da je DORH u problemima do grla s optužnicom u slučaju Agrokor. Ne treba zaboraviti da su za to propalo vještačenje platili milijun i 300 tisuća eura.

"Nevezano za ovu odluku Vrhovnog suda, idući tjedan se trebalo sastati optužno vijeće i vidjeti što će s optužnicom, no, evo DORH je to preduhitrio i sad se mogu hvatati za glavu i razmišljati što i kako dalje", kazala je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović koja je razgovarala s odvjetnikom Franom Olujićem, odvjetnikom Ante Todorića.

Olujić je zahvalio Vrhovnom sudu što je tako brzo reagirao i donio odluku: "Na taj način je prekinuo agoniju u koju se uplelo Državno odvjetništvo. Naša očekivanja su da će se valjda u Državnom odvjetništvu sada netko dozvati pameti i da će se, da tako kažemo, "resetirati", da optužnica u ovakvom obliku nikada više neće biti ni ponovno podnesena.''

"Realno je za očekivati da će im Optužno vijeće, kao i prvi put kad su povukli optužnicu, dati određeno vremensko razdoblje u kojem mogu donijeti novu odluku'', dodao je.

Odgovorio je i na pitanje hoće li biti vremena za novo vještačenje: "Ne znam niti to mogu znati. Ako se na to Državno odvjetništvo odluči je da će svakako imati problema naći nekoga tko neće biti kontaminiran.''

Olujić je dodao i kako je moguće da Državno odvjetništvo, između ostalog, smanji predmet s obzirom na to da imaju 100.000 stranica spisa: "Mogu smanjiti predmet, odustati od predmeta u potpunosti ili optužiti samo one osobe za koje smatraju da u ovom trenutku imaju dovoljan dokazni materijal protiv njih."

Iznio je stav i može li biti problem ako Ivan Turudić postane šef DORH-a, a on je zapravo isto presudio da je vještačenje nezakonito?

"I odlučio je potpuno pravilno jer mu je Vrhovni sud dao za pravo. Nije realno očekivati da novi glavni državni odvjetnik ne bude upoznat s ovim predmetom. Ovo je prevažan predmet, predugo traje da o njemu ne donosi odluku i glavni državni odvjetnik. Hoće li se čekati izbor glavnog državnog odvjetnika, to ne znam'', kazao je Olujić.

"Turudić je donio odluku samo procesne naravi u u ovom predmetu, prema tome, u tom smislu ništa ga ne priječi da postane glavni dražvni odvjetnik'', dodao je,

Komentirao je i plan Vlade da curenje detalja iz istrage uvedu kao kazneno djelo, a za što predsjednik Republike Zoran Milanović kaže - tko bude na udaru, on će ga pomilovati.

"To nije zaštita okrivljenih. To je korak nazad, ne može to biti zaštita okrivljenih, a da je paralelno okrivljeni njegov branitelj među osobama koje mogu počiniti to kazneno djelo. Ako obrana želi nešto iznijeti u javnost, tada to radi u vlasititom interesu i onda je potpuno nemoguće da se upravo ovo kazneno djelo donosi radi interesa okrivljenika", rekao je Olujić.

Još se čeka što će odlučiti glavna državna odvjetnica nakon analize slučaja Agrokora da se utvrdi tko je odgovoran za propast vještačenja, a odgovora ni nakon mjesec i pol još nema.

