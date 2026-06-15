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kod Brača

DORH objavio detalje o nesreći katamarana i jedrilice

Piše A. L., 15. lipnja 2026. @ 17:02 komentari
Katamaran Krilo Eclipse - 4
Katamaran Krilo Eclipse - 4 Foto: Nikola Brboleza/Cropix
Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naložilo je izuzimanje uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko-tehničko vještačenje na okolnosti nastanka predmetne pomorske nesreće.
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