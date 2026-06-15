DORH objavio detalje o nesreći katamarana i jedrilice

DORH se oglasio o teškoj pomorskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte, a u kojoj su poginule četiri osobe.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom pomorske nesreće koja se dogodila 14. lipnja 2026. oko 11:38 u Splitskim vratima u blizini otoka Brača, dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Splitu je, u suradnji s vještakom pomorske struke te specijalistom za brodsku elektroniku i ekipom za očevide Policijske uprave splitsko-dalmatinske, proveo dokaznu radnju očevida na katamaranu koji je sudjelovao u nesreći.

Prema dosad prikupljenim podacima katamaran se kretao iz pravca Splita prema Hvaru te se sudario s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam putnika državljana Češke Republike koja se kretala iz pravca Trogira prema Hvaru.

Na mjestu događaja pronađena su tri mrtva tijela te je nalogom određeno da se tijela prevezu u Klinički bolnički centar Split zbog obavljanja obdukcije.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naložilo je izuzimanje uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko-tehničko vještačenje na okolnosti nastanka predmetne pomorske nesreće. Provode se i drugi potrebni izvidi i dokazne radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja.

Ujedno, provođenje očevida nastavljeno je na mjestu gdje je potonula jedrilica.

Ostatak jedrilice lociran je i u istoj je uočeno tijelo muške osobe te se zbog noćnih uvjeta provođenje očevida nastavilo sljedećeg dana u jutarnjim satima. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora nalogom će se odrediti provođenje očevida na istoj", piše u priopćenju.

Oglasilo se i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

"Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o pronalasku tijela člana posade jedrilice, nestaloga nakon jučerašnjeg sudara jedrilice sa putničkim katamaranom, kod Splitskih vrata.

Tijelo nestaloga, osmog člana posade jedrilice, koja je nakon jučerašnjeg sudara kod Splitskih vrata potonula na dubinu od 50 metara izvučeno je iz potonule jedrilice.

Tijelo je preuzeto od strane policijskih djelatnika u daljnje postupanje, dok je iz MRCC Rijeka prema svim angažiranim jedinicama upućena obavijest o završetku akcije traganja i spašavanja. Ujedno je ažurirano emitiranje 'SECURITE' obavijesti putem obalne radio postaje ORP Split, prema svim sudionicima u pomorskom prometu.

Podsjetimo kako je odmah nakon sudara jedrilice i putničkog katamarana iz mora spašeno četvero od ukupno osam članova posade jedrilice, od kojih je troje nažalost, smrtno stradalo. Osmi član posade proglašen je nestalim te je do današnjeg pronalaska za istim trajalo intenzivno koordinirano traganje.

Odmah nakon nesreće u površinsko traganje angažirane su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split i pripadnika ronilačke jedinice MUP-a, Hitne medicinske službe, uključujući i helikoptersku jedinicu, pripadnika Obalne straže RH s gumenim brodicama i podvodnim vozilima te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka.

Daljnje istražne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće nastavit će se u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu", stoji u priopćenju.