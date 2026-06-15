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STRAŠNA TRAGEDIJA
Izvučeno i četvrto tijelo iz potonule jedrilice: Slučaj preuzeo DORH, slijedi izvlačenje olupine
Kod Splita izvučeno i četvrto tijelo iz potonule jedrilice.
Izvučeno je i četvrto tijelo osobe nastradale u jučerašnjoj pomorskoj nesreći katamarana i jedrilice u moru ispred Splita. Tijelo su ronioci pronašli unutar jedrilice, koja je potonula na dubinu od više od pedeset metara.tri vijesti o kojima se priča UZNEMIRUJUĆE VIDEO Snimljen stravičan trenutak: Brazilsku manekenku bacili s mosta, nisu privezali uže za bungee jumping DARUVARSKA POLICIJA Vozač pokosio pješakinje: Autom prešao preko njihovih tijela DRAMA U SPLITU Rastrojeni muškarac vikao i trčao po cesti, policija ga na silu ugurala u hitnu: Preminuo je u bolnici
Pronađeno i četvrto tijelo u moru ispred Splita Foto: DNEVNIK.hr
Pronađeno i četvrto tijelo u moru ispred Splita Foto: DNEVNIK.hr
Kreće i priprema za zahtjevno izvlačenje plovila. To će biti nužno zbog istrage koja će pokazati tko je odgovoran za nesreću u kojoj su život izgubila četiri strana državljanina. Tijekom dana oglasit će se i Državno odvjetništvo, koje je preuzelo slučaj.
Izvučeno je tijelo i četvrte osobe iz jedrilice Foto: Nova TV
Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća Foto: DNEVNIK.hr
“Elementi istrage su da gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali”, rekao je Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća.
Pronađeno i četvrto tijelo u moru ispred Splita Foto: DNEVNIK.hr
Željko Kuštera, kapetan Foto: DNEVNIK.hr
“U suradnji sa svim tim tijelima krenut će se, kad se odluči, u vađenje broda. Morate znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje vrijeme i elaborate kako će se to pripremiti”, rekao je Željko Kuštera, kapetan.
“Ovo je strašna tragedija. Prvo bih htio izraziti iskrenu sućut obiteljima stradalih, a onima koji su preživjeli brz oporavak”, rekao je Petr Gandalovič, češki ambasador u Zagrebu.
Petr Gandalović, češki ambasador u Zagrebu Foto: Nova TV
Gandalovič je istaknuo kako su preživjele žrtve u stanju šoka te da je ovo jedna od največih tragedija koja je zahvatila češke turiste.
“Jedna žena je i dalje u bolnici. Razgovarao sam s zamjenikom ravnatelja i htio bih se zahvaliti bolnici na tretmanu za žrtve. Htio bih se zahvaliti i hitnim službama jer vjerujem da je njihova brza reakcija spasila četiri života. Isto tako, htio bih se zahvaliti i građanima Hrvatske na njihovim malim brodovima i plovilima jer su pomogli prije nego što su stigle hitne službe. Vjerujem da su im oni isto spasili živote”, zaključio je.
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