Izvučeno i četvrto tijelo iz potonule jedrilice: Slučaj preuzeo DORH, slijedi izvlačenje olupine

Izvučeno je i četvrto tijelo osobe nastradale u jučerašnjoj pomorskoj nesreći katamarana i jedrilice u moru ispred Splita. Tijelo su ronioci pronašli unutar jedrilice, koja je potonula na dubinu od više od pedeset metara.

Pronađeno i četvrto tijelo u moru ispred Splita Foto: DNEVNIK.hr

Pronađeno i četvrto tijelo u moru ispred Splita Foto: DNEVNIK.hr

Kreće i priprema za zahtjevno izvlačenje plovila. To će biti nužno zbog istrage koja će pokazati tko je odgovoran za nesreću u kojoj su život izgubila četiri strana državljanina. Tijekom dana oglasit će se i Državno odvjetništvo, koje je preuzelo slučaj.

Izvučeno je tijelo i četvrte osobe iz jedrilice Foto: Nova TV

Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća Foto: DNEVNIK.hr

“Elementi istrage su da gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali”, rekao je Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća.

Pronađeno i četvrto tijelo u moru ispred Splita Foto: DNEVNIK.hr

Željko Kuštera, kapetan Foto: DNEVNIK.hr

“U suradnji sa svim tim tijelima krenut će se, kad se odluči, u vađenje broda. Morate znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje vrijeme i elaborate kako će se to pripremiti”, rekao je Željko Kuštera, kapetan.

“Ovo je strašna tragedija. Prvo bih htio izraziti iskrenu sućut obiteljima stradalih, a onima koji su preživjeli brz oporavak”, rekao je Petr Gandalovič, češki ambasador u Zagrebu.

Petr Gandalović, češki ambasador u Zagrebu Foto: Nova TV

Gandalovič je istaknuo kako su preživjele žrtve u stanju šoka te da je ovo jedna od največih tragedija koja je zahvatila češke turiste.

“Jedna žena je i dalje u bolnici. Razgovarao sam s zamjenikom ravnatelja i htio bih se zahvaliti bolnici na tretmanu za žrtve. Htio bih se zahvaliti i hitnim službama jer vjerujem da je njihova brza reakcija spasila četiri života. Isto tako, htio bih se zahvaliti i građanima Hrvatske na njihovim malim brodovima i plovilima jer su pomogli prije nego što su stigle hitne službe. Vjerujem da su im oni isto spasili živote”, zaključio je.