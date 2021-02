Državno odvjetništvo muku muči s manjkom kvalitetnih ljudi. Oni koji rade imaju puno posla: uz istragu koju vode protiv Dragana Kovačevića i ostalih osumnjičenih, na stol im stižu i nove kaznene prijave. No, s jednim čini se, tapkaju na mjestu – ne uspijevaju otkriti krticu, tko je dojavio Kovačeviću da će biti uhićen.

Dok USKOK radi na prikupljanju dokaza protiv Dragana Kovačevića i ostalih osumnjičenih u aferi Janaf, ni obrana ne miruje. Kovačevića se tereti i da je sakrio 4,5 milijuna kuna kod Gorana Puklina, koji pak tvrdi da je novac njegov pa je zatraženo i vještačenje.

"Radi se o grafološkom vještačenju, obzirom da je većina tog novca bila u omotnicama na kojima je nešto pisano, brojke ili nešto drugo, i utvrđeno je u Centru za kriminalistička vještačenja da se radi o isključivo i jedino rukopisu gospodina Puklina. Dakle, ne postoji nikakav pisani trag da bi gospodin Kovačević imao ikakve veze s tim omotnicama", rekao je Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Gorana Puklina.

Traže i da se vještače sve novčanice, ali to bi dovelo do uništenja 4,5 milijuna kuna.

"Zasad USKOK odbija provesti to vještačenje. No, mislim da će ipak u budućnosti, a pogotovo u svjetlu ovog grafološkog vještačenja, biti prisiljeni provesti to", rekao je Pavasović Visković.

Iz USKOK-a ne odgovaraju na naš upit. Još traže i tko je Kovačeviću otkrio da će biti uhićen. Iz policije tek poručuju da provode kriminalističko istraživanje.

DORH neće imati dovoljno zamjenika

HDZ-u je, kao vladajućoj stranci, u interesu da se utvrdi tko odaje podatke, rekao nam je Branko Bačić.

"Pozivam i sad Državno odvjetništvo i policiju da utvrde koji su to počinitelji. Možda bi nam nakon toga neke stvari bile jasnije", rekao je.

SDP-ova Mirela Ahmetović proziva USKOK zbog dugih istraga i postupaka.

"U kojem su statusu onda oni postupci kojima se intenzivno ne bave? Vidimo da ovi kojima se intenzivno bave traju jako dugo, dugo, predugo", rekla je.

Uz slabost sustava iz kojeg cure podaci, Sandru Benčić (Možemo) brinu i pravosudni epilozi, ali i ulaganja u borbu protiv korupcije.

"Mi niti dovoljno ulažemo u te institucije u financijskom smislu, niti ulažemo u stvaranje okruženja da bi one mogle neovisno raditi i djelovati i mi nemamo politički integritet", rekla je.

Još nije osnovano Visoko državno odvjetništvo pa je pitanje tko će u DORH-u raditi na predmetima pred Visokim kaznenim sudom, ali i pred Vrhovnim sudom.

"Naime, zbog istodobnog rada navedenih sudova DORH neće imati potreban broj zamjenika da bi se osiguralo istodobno postupanje na dva suda", stoji u odgovoru DORH-a.

Lopticu prebacuju na Ministarstvo pravosuđa, koje odgovara da će se tek pozabaviti tim problemom. U DORH-u pak čekaju tu odluku, a zbog toga čeka i prazno radno mjesto i to ono zamjenika glavne državne odvjetnice, funkcija na kojoj je donedavno bio Mladen Bajić. Zbog svega su, tvrde u DORH-u, s Bajićem sklopili ugovor na godinu dana prema kojem će im pružati svoje intelektualne usluge.

