Novi posao za istražitelje Uskoka u aferi Janaf. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, analizom ugovora sklopljenog s tvrtkom Elektrocentar Petek iz 2019. godine, sudski vještak je utvrdio da je projekt preplaćen i na štetu Janafa i to za čak 10 milijuna kuna. I nije to jedini sporan ugovor. Iz Janafa poručuju da su podnijeli kaznene prijave, evo detalja.

Dok je Dragan Kovačević pod povećalom USKOK-a, i u Janafu analiziraju višemilijunske poslove koje je sklapao. Uočili su i moguće štetne ugovore.

"Društvo JANAF d.d. provodi analizu sklopljenih ugovora iz proteklih godina i na temelju dobivenih podataka obavijestilo je nadležna tijela o sumnji na počinjenje kaznenih dijela na štetu Društva te sukladno navedenom nije u mogućnosti iznositi podatke o poslovanju...", odgovaraju iz tvrtke.

Doznajemo, sporan je natječaj za radove na skladištu Terminala Omišalj i ugovor sklopljen 2019. s elektrocentrom Petek, uočeno je i da je posao moguće preplaćen za 10 milijuna kuna. Doznajemo da je sporan još jedan ugovor i to sa splitskom tvrtkom koja godinama dobiva projekte od Janafa. Ukupna uočena šteta na dva ugovora 30 milijuna kuna. Iz USKOK-a samo poručuju da su podaci o kaznenim prijavama službena tajna.

Odvjetnik Dragana Kovačevića Ivo Farčić pak kaže: "Niti imamo podataka niti je to sasvim sigurno osnovano prema našem stavu."

Uskok Kovačevića tereti za namještanje poslova, uzimanje 2 milijuna kuna mita od Kreše Peteka. O kaznenim prijavama, Petekov odvjetnik kaže, nisu im dodatan teret.

"Mi ćemo se u svojoj obrani svesrdno pozivati na određene postupke u kojima je provedeno javno nadmetanje u kojima je EC petek dobivao poslove i koje su od strane za to nadležne komisije unutar ministarstva gospodarstva ocijenjeni kao pravilni postupci", kaže Veljko Miljević.

Bivši ministar gospodarstva Darko Horvat objašnjava: "Janaf danas ima menadžement, Janaf danas ima NO i Skupštinu, to su tijela koja danas odlučuju o poslovanju svih trgovačkih društava, Zakon o trgovačkim društvima jasno propisuje na koji način se biraju Skupština, NO i Uprava, ja u ovom trenutku ne vidim ništa gdje se pogriješilo u toj proceduri.“

Ministar je bio i Tomislav Panenić, kaže - za moguće nepravilnosti nije znao.

"Janaf nije obveznik postupka javne nabave iako svojim internim aktom su obvezali sami sebe da to objavljuju, ali nisu formalni obveznici tako da s ove strane nije bilo nijedne informacije od onih koji bi bili potencijalni ponuditelji", kaže Panenić.

Državna revizija u Janafu je bila posljednji put prije sedam godina, a poslovanje te strateški važne tvrtke provjerava neovisni vanjski revizor, iz izvješća za 2019. godinu revizor nije uočio u Janafu nikakve nepravilnosti. Sada je na potezu USKOK - jer politika koja u Janafu kadrovira sada sa sebe skida svaku odgovornost.

