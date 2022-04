Domovinski pokret traži neopozivu ostavku HDZ-ovog župana Damira Dekanića zbog počinjenja nove prometne nesreće.

Domovinski pokret objavio je priopćenje u kojem traži ostavku vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanić (HDZ) zbog nedavne prometne nesreće.

Njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Domovinski pokret ovim putem zahtijeva neopozivu ostavku aktualnog HDZ-ovog župana Vukovarsko-srijemske županije, Damira Dekanića. Neodogovorni župan je tijekom uskršnje noći bio sudionik prometne nesreće koja se dogodila na cesti između Cerne i Andrijaševaca kod Vinkovaca, a sve ono što je uslijedilo upućuje na to da župan mora otići.



Prema prvim informacijama o nesreći, župan je lakše ozljeđen, a njegov stres, izgleda traje još uvijek - pa je javnost uskraćena za važne detalje koji bi mogli biti vrlo nezgodni po političku karijeru župana-recidivista. I prije tri godine, 29. travnja 2019. Damir Dekanić je u Rokovcima, u alkoholiziranom stanju, udario odostrag vozilo u kojem su bile četiri časne sestre. Jedna časna je tada ozlijeđena, a Dekenić je oštetio i vozilo kojim je upravljalo, a bilo je u vlasništvu Hrvatskih šuma. Izbjegavanje adekvatne odgovornosti tada ohrabrilo je prijestupnika i u počinjenju novih nedjela.

Župan Dekanić je po njegovom priznanju bio u automobilu i pod utjecajem alkohola od 1,44 promila, ali pokušava zataškati nesreću, a po našim saznanjima od više svjedoka bio je sam u autu pa ispada da je uspješniji pronalazač od Rimca koji već pet godina pokušava napraviti autonomno vozilo bez vozača, a Damir Dekanić ga je već izmislio i vješto čuva patent za sebe.

HDZ-ov župan koji se 2019. pijan zabio u auto s časnim sestrama sad je opet doživio prometnu: "Još uvijek je pod stresom"

Dekanićeva stranka (HDZ), umjesto da najoštrije osudi ovakvo neodgovorno i opasno ponašanje, koje je prije svega kažnjivo zakonom, stječe se dojam da nepoznati netko, štiti župana-recidivista. Okolnosti koje su uslijedile nakon prometne nezgode za Uskrs ove godine idu u prilog našem zahtjevu, a cijeli je niz indicija koje sugeriraju da je i u najnovijem slučaju došlo do zataškavanja.

Radilo bi se o kaznenom djelu davanja lažnog iskaza iz članka 305. St. 2. Kaznenog zakona , ukoliko bi na temelju takvog iskaza osoba koja nije vozila bila pravomoćno osuđena , kazna je od šest mjeseci do pet godina zatvora. Sprječavanje dokazivanja iz članka 306. St. 1. Kaznenog zakona čini onaj tko s ciljem da navede na davanje lažnog iskaza u postupku koji se vodi ili da dar ili kakvu drugu korist kazna je od jedne do osam godina zatvora.

Oglasio se HDZ-ov župan koji je u subotu doživio prometnu: "Došlo je do gubitka kontrole..."

Domovinski pokret ovim putem osim neopozive ostavke aktualnog župana Vukovarsko-srijemske županije, traži od nadležnih institucija da objave punu istinu o prometnoj nezgodi, a od Andreja Plenkovića da se javno očituje podupiru li sramotno i neodgovorno ponašanje Damira Dekanića ili će učiniti sve da sačuvaju njegovu fotelju, koja im je izgleda važnija od pravde i sigurnosti naših građana.

Ukoliko nije tako, molimo da HDZ napiše nadopunu Zakona o prometu gdje će jedna pravila vrijediti za obične građane a druga pravila za dužnosnike HDZ-a."