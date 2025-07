Više od pedeset otoka, 23 plaže i 415 preplivanih kilometara Jadranskog mora. Nakon pet godina dovršena je jedna od najemotivnijih priča koje je Hrvatska doživjela.



"Emocije su totalno razbarušene na svim stranama. U jednu ruku to je ponos što smo uspjeli okupiti Hrvatsku, uspjeli smo pokazati kako je lijepa naša zemlja. I s druge strane, klince smo motivirali da se više bave sportom, motivirali smo ih da malo bolje razumiju prirodu", rekao je Domagoj Jakopović Ribafish.

Domagoju su se tijekom godina pridružili brojni volonteri, učitelji i roditelji – svi oni koji su osjetili snagu ove priče. "Posebno me slomio trenutak kad smo dolazili na zadnji otok", nadodao je.

Plivao je od Dubrovnika do Splita, kroz zadarski i šibenski arhipelag pa sve do otoka Paga i područja Kvarnera. 2023. na red je došao RokPoluotok - plivačka ruta koja spaja Rijeku i Pulu.



"Moje obećanje Roku je bilo da ćemo mi obići sve hrvatske naseljene otoke zajedno i Unije su bile taj pedeseti otok, tu sam se raspao, tu sam puknuo, tu sam stao, nisam vidio čemu dalje", rekao je Jakopović.

Put je bio dug i isprepleten snažnim emocijama - ali uz podršku dobrih ljudi, Domagoj nije posustao.



"Rok je bio tu u svakom zaveslaju, nekad sam mu bio zahvalan, nekad sam bio malo ljut na njega, jer sve smo proživjeli. Bilo je tih nekih oluja. Sjećam se kad smo išli od Preluka do Lovrana da je iza nas pijavica bila", ispričao je.



Ideja za ovaj jedinstveni projekt rodila se dok je pisao istoimenu knjigu – posvetu sinu. Nije to bila samo knjiga, nego i poruka djeci i roditeljima

"Djeco, imate knjigu, dobili ste knjigu i pročitajte tu knjigu, ali s roditeljima, i čitajte s razumijevanjem te čim vam nešto nije jasno pitajte roditelje. Kad dobijete odgovor na sva pitanja, samo ih izgrlite prije spavanja i jedan čovjek će biti sretniji. To je nekakva poruka RokOtoka - da se djeca i roditelji više vole", rekao je Jakopović. .



Plivao je u Rokovo ime i s njegovim osmijehom duboko u srcu. "On to gleda negdje i smije se i uživa. Znam da je sretan, sigurno je sretan".

Jer njegov tata nije samo ispunio obećanje – ispisao je lekciju o ljubavi i snazi koja je dotaknula cijelu Hrvatsku. I zbog toga, nije samo Rokov, nego ponos - svih nas.

