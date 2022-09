Mali proizvođači iz Vukovarsko-srijemske županije pronašli su način kako u vremenu velikih poskupljenja biti dostupniji kupcu i konkurentniji na tržištu. Njihovi proizvodi odnedavno su dostupni 24 sata na dan te je za njih dovoljno imati kovanice ili novčanice i pritisnuti odgovarajući gumb.

U središtu Vinkovaca, u samoposlužnom aparatu, odnedavno se mogu kupiti domaći proizvodi.

"Ideja je dobra. Tu puno ljudi prolazi, može se vidjeti, može se kupiti", rekao je Đuro iz Vinkovaca.

Aparat vrijedan 80.000 kuna kupljen je novcem iz EU fondova i dio je većeg projekta lokalnih OPG-ova okupljenih u županijski Agroklaster.

"Radi se o povezivanju lokalnog tržišta i lokalnih proizvođača. Dakle, takozvani kratki lanci opskrbe gdje nam je cilj skratiti put od proizvođača i njegovog proizvoda do krajnjeg potrošača", rekao je Zdenko Podolar, direktor Agroklastera, reporterki Dnevnika Nove TV Marini Bešić Đukarić.

Jedan od takvih proizvođača je i Vukovarac Ivan.

"Naravno da nam to puno znači. Onaj tko se odlučuje da ide sa štandovima van, on mora platiti zakup štanda, mora izdvojiti vrijeme. Ovo je nama jako bitno jer kupac može doći u periodu kad njemu to najbolje odgovara i kupiti proizvod", rekao je proizvođač meda i pekmeza Ivan Dumendžić.

U godini rekordne inflacije, proizvođači se na ovaj način bore za opstanak i konkurentnost.

"Cijena staklenki poskupila je duplo. Moram naglasiti da je šećer otišao na osam do 10 kuna", rekao je Dumendžić.

I Damirovi orasi, iz obližnjeg Sotina, uskoro će na police samoposlužnog aparata.

"Ja se nadam da bi moglo biti tonu i pol jezgre. Dio toga, koliko god bude potrebno, ići će preko Agroklastera na policu", rekao je Damir Sovar, proizvođač oraha.

Prednost ovakvoga oblika prodaje prepoznali su i mladi vinkovački proizvođači meda, koji su još prije dvije godine investirali u vlastiti medomat.

"Samim postavljanjem aparata izbacili smo posrednika između nas i kupaca i samim tim postižemo bolju cijenu", rekao je proizvođač meda Dominik Vidović.

Bolju cijenu postigli su za sebe, ali i za kupce koji proizvode u aparatima plaćaju povoljnije.

