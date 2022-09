Uzrok nezapamćene poplave u Rijeci urbane su poplave. Stručnjaci kažu da od njih ne postoji kvalitetna obrana, a s klimatskim promjenama koje su sve očitije bit će još više ovakvih katastrofa. Zbog vode u prostorijama u četvrtak nisu radile mnoge institucije, štete se ubrzano saniraju, a u jednoj školi, Građevinsko tehničkoj, nije održana nastava zbog vode u školi.

Iz Rijeke se uživo u Dnevnik Nove TV javio reporter Marko Balen koji je razgovarao s ravnateljem Građevinsko tehničke škole Borisom Petrovićem.

Ravnatelj Građevinsko tehničke škole kaže kako će se nastava sutra održati jer su djelatnici čistili cijeli dan. "Nadirala je podzemna voda, s krova su se slijevale bujice niz hodnike", kazao je.

Reportera je zanimalo je li bilo panike među djecom.

"Panike nije bilo dok je bilo nastave. Trudili smo se održati nastavu do kraja, no kako se pojačavalo u pet od osam učionica došlo je do prodora vode. Djeca su ostala do zadnjeg sata", kazao je ravnatelj i dodao kako su neki učenici ostali i pola sata duže u školi jer su čekali da se vani smiri situacija s vremenom.

Petrović kaže kako je još teško procijeniti štetu. "Podrum je bio u potpunosti pod vodom, on je upločicama, zidovi su povukli vodu, na zadnjem katu su stradali parketi", kazao je ravnatelj.

Štete je bilo i u drugim školama i institucijama na riječkom području.

"Stječe se dojam da je kod nas najgora situacija", kazao je ravnatelj te dodao da je u kontaktu s osnivačem škole - Primorsko-goranskom županijom te rekao da "nekako rješavaju situaciju".

