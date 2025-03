Sitno, ali nakupi se. Bankarske naknade - ne razmišljamo o njima jer kad razmišljamo samo se naživciramo.



"Pet eura mjesečno mi uzimaju. To je puno za samo jedan račun u banci", rekla je Ivanka. "Moram priznati da ne razmišljam puno o njima, nije da ne pazim na novac, nego oni nabijaju svoje naknade i to je to", poručila je Iva.

Ministar financija Marko Primorac želi stati na kraj bankarskim naknadama. Predložio je uvođenje besplatnog tekućeg računa. Nula naknade za građane.



Uz vođenje računa, paket bi uključivao i polaganje novca, primanje uplata u Hrvatskoj i inozemstvu, korištenje debitne kartice, podizanje gotovine na bankomatim i šalterima.



To je u novom nacrtu Zakona koji je na javnom savjetovanju do kraja ovog tjedna. Iz resornog ministarstva kažu da će onda znati više. Iz udruga banaka neće se izjašnjavati dok banke ne usuglase stajališta.

Ali u svom pisanom priopćenju kažu da bi to bio težak udarac za banke, da je pružanje besplatnih usluga neodrživo i dodaju da su bankarske usluge u Hrvatskoj među najpovoljnjima u EU.



Naknade se kreću od 69 centi do tri eura, ali gotovo pola građana koristi paket usluga koji stoji oko 5 eura. Iz HNB-a za Dnevnik Nove Tv poručuju da će nadzirati Zakon i analizirati efekt uvođenja besplatnih računa.

Ekonomski analitičar strahuje od negativnog efekta.



"Ako se ograniči jedna usluga uvijek postoji mogućnost da se to prelije u druge usluge, slično kao i s hranom - ograničite određen broj, ali se onda može dogoditi da poskupi preostala hrana koja nema limiriranja", objasnio je Boris Podobnik, ekonomski analitičar.

Oporbeni zastupnici iz saborskog odbora za financije podijeljenog mišljenja.

Dok Zvonimir Troskot misli da je to dobar put... "To što su si ovdje komercijalne banke dozvoljavale da svako malo dižu nakande se itekako osjetilo na računima građana, a što se na kraju vidi i na profitima banaka koje uzimaju od Hrvatske".



Marijana Puljak misli da će se to preliti preko leđa građana. "Jer će im poskupiti neke druge usluge, ili će im se ograničiti pristup internet bankarstvu, mobilnom bankarstvu, smanjit će se broj bankomata".

Banke se neće tako lako odreći tih naknada. Samo u prvih devet mjeseci prošle godine na njima su uprihodili gotovo 250 milijuna eura.

