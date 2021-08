Doktorica Nela Sršen pojasnila je epidemiološku situaciju u Italiji, te rekla da bi obveza cijepljenja mogla postati bumerang.

Doktorica Nela Sršen pojasnila je epidemiološku situaciju u Italiji, rekavši kako je Italija u zadnjih mjesec i pol dana bila bijela na europskoj ljestvici. "Sicilija je prva pokrajina koja je obojana u žuto, po novim parametrima koji više nisu samo indeks zaraženosti na 100.000 stanovnika, nego i indeks okupiranih na reanimacijama te indeks okupiranih na internoj medicini.

Mora biti najmanje dva parametra zajedno da bi se prešlo u žutu ili crvenu zonu. Ako bi se bazirali samo na brojkama, po indeksu zaraženosti na 100.000 stanovnika, onda bi više pokrajina bilo u crvenom. Sljedeće su, pretpostavljam, Sardinija, Lazio i neke druge", izjavila je za HRT.

Napominje kako je Lombardija, koja je prošla najgore, jedna od onih koji imaju najbolju procijepljenost i najmanju stopu zaraženih.

"Italija je krenula stopama Njemačke i Grčke – najavila je da bez covid potvrde neće biti moguće ići u restorane, kina, na bazene, teretane. Italija ima procijepljenost osoba starijih od 12 godina nešto veću od 57 posto", dodala je.

Obvezno cijepljenje za zdravstvene djelatnike, zaposlenike u socijali...

Inače, green pass se u Italiji davao svim ljudima koji su se testirali, naglasila je i dodala: "To samo po sebi nije indikator, ali s druge strane stavlja se protiv onih koji su no vax, koji nisu u mogućnosti ulaziti u restorane, kina i raditi sve što bi normalni ljudi trebali raditi. Italija ide sada prema tome da se ukine green pass i da se ostavi samo za one koji su cijepljeni i koji su preboljeli covid", pojasnila je Sršen.

Italija je u travnju uvela obvezno cijepljenje za sve koji rade u zdravstvu i socijali, odnosno koji su u kontaktu s pacijentima.

"Bilo je dosta protesta i opomena. Ja sam dobila dvije opomene, ne zato što se nisam htjela cijepiti već nisam bila u mogućnosti. Ostalo nas je jako malo u Padovi liječnika koji se nisu cijepili. Moja kolegica patolog ima strah od cijepljenja. Mislim da bi ljudima trebalo objasniti što znači imati strah od cijepljenja i što znači razboliti se u slučaju kad netko nije cijepljen, koje bi posljedice mogao imati.

Sve ovo cijepljenje, necijepljenje, je stvar percepcije i objašnjavanja ljudima koja je prednost cijepljenja. Ta obligatornost mogla bi postati bumerang. Razlog je paradoksalan. I oni koji su cijepljeni, bilo kakav smrtni ishod nekoga tko je cijepljen, mogao bi biti politički instrument za sve one koji su no vax", istaknula je.

Naglašava i kako efikasnost cjepljenja pada. "Činjenica je da je efikasnost cjepiva s 80% posto prešla na 60-70%. Trebamo biti jako oprezni što se tiče obligatornosti. Neki su suspendirani iz bolnice, nekima je ponuđena druga vrsta posla gdje nisu u kontaktu s pacijentima. Vidjet ćemo kakva će biti evolucija, tim više što nedostaje zdravstvenih djelatnika", rekla je Sršen.