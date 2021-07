Strože mjere od ponedjeljka su na snazi od Istre do Dubrovnika pa za plesanje i uživanje u glazbi - COVID potvrde više nisu dovoljne. Sve se gasi do ponoći, a za okupljanja više od tisuću posjetitelja organizatorima je potrebno i odobrenje Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Za koncerte Gibonnija i Josipe Lisac u Splitu prodano je po dvije tisuće ulaznica. Hoće li ih svi moći iskoristiti, tek treba odlučiti nacionalni stožer.

"Poprilično je konfuzna situacija, znali smo da će biti teško, al da će bit ovako teško - nismo očekivali. Taj epidemiološki okvir, koliko će trebati za napravit ga, a imamo sve skupa deset dana do manifestacije", rekao je Danijell Nikolla, organizator koncerta.

Skraćivanjem radnog vremena do ponoći, klubovima je gotovo pa stavljen ključ u bravu. "Kad je, evo, skoro pedeset posto ljudi cijepljeno vjerovali smo da će se ostvariti taj slogan pod kojim su nas pozivali na cijepljenje 'Cijepi se i vrati se u normalni život' da će to tako biti, ali evo, opet nam je onemogućeno sve", navodi Domagoj Petričević, vlasnik noćnih klubova.

Koliko je turistima bitan noćni provod?

A koliko je turistima noćni provod uopće važan? "Za mene ne. Ali znam da je puno ljudi tijekom odmora važno da se mogu zabavljati nakon ponoći", kazala je Cecile iz Irske. "Iskreno, mene se to baš i ne tiče, više me zanimaju povijest i umjetnost", navodi Alexi.

No vlasnici apartmana kažu, događaji su ključ produžetka sezone. "Pogotovo za deveti mjesec kada se sezona svodi na događaje, a ne na lijepo vrijeme. Ljudi su poprilično opušteni, ljudi su počeli putovati... mislim da smo došli do trenutka kada više niti jedna mjera nema smisla", smatra Danijel Radeta, privatni iznajmljivač.

U Dubrovniku ne vide poveznicu niskog broja cijepljenih i novih mjera. "Mislim da procijepljenost nema apsolutno nikakve veze s ovim, jedino što može ugroziti našu sezonu su odluke stožera. Ugostiteljski objekti nisu mjesta na kojima se zaraza širi", rekao je Ante Vlašić iz Udruge ugostitelja Dubrovnika.

Prvi čovjek stožera brani odluku. "Naše strože mjere su puno", navodi Davor Božinović, Načelnik stožera civilne zaštite.

U onom splitskom tvrde, situaciju su doveli pod kontrolu. "Ostala su ta neka javna okuplja bez nekakve organizacije, gdje će biti potrebno djelovati, upozoravati ljude na razmak, ali osim toga, mislim da je Split sada za primjer nekim drugim dijelovima Hrvatske", kazao je Bojan Ivošević, načelnik Stožera civilne zaštite Splita.

Najviše aktivnih slučajeva u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Broj novozaraženih u županiji trenutačno pokazuje suprotno. Splitsko-dalmatinska županija ima najviše aktivnih slučajeva koronavirusa u Hrvatskoj.

Zašto se u toj županiji koja ovisi o turizmu tako malo ljudi cijepilo, doznao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan koji je razgovarao s dr. Ivom Ivićem, predstojnikom Klinike za infektologiju KBC-a Split.

Turistički djelatnici su se cijepili u velikom broju. "To je hvale vrijedno. Nažalost je generalno problem da nismo kao populacija u dovoljnoj mjeri cijepljeni. Ono što je osobito važno - u dovoljnoj mjeri nisu cijepljeni oni koji su najugroženiji, a to je starija populacija, stariji od 65 godina", rekao je Ivić.

"Mi još nismo dosegli onu procijepljenost koja bi nam eventualno osigurala mirniji život, manje umiranja od COVID infekcije", dodao je Ivić.

Mladi prenose infekciju u svoje domove

Navodi kako mladi prenose infekciju u svoje domove. "Mi sad imamo razdoblje širenja infekcije među mladima jer su mladi mobilni jer je ljeto, dok stariji koji nisu cijepljeni sjede kod kuće i čekaju da im to mladi donesu", rekao je Ivić.

"U narednim tjednima, ako ne budemo epidemiju uspjeli držati u nekakvim okvirima, možemo očekivati da će se sve više i više starijih zaražavati i teže obolijevati", upozorio je Ivić.

O novim mjerama i mogu li one zaustaviti dolazak na crvenu listu kaže kako to nitko ne može predvidjeti.

"Nitko vam to ne može, a pogotovo ne ja kazati. Ono što znamo iz iskustva ovih nekoliko valova - kadgod mjere jesu bile pripremljene, intenzitet širenja bolesti je bio bitno manji. Hoće li to značiti da nećemo ući u crveno, to je u ovom trenutku teško kazati. Brojevi se prate iz dana u dan i sukladno tome se poduzimaju mjere", objasnio je Ivić.

Samo jedna osoba u splitskom KBC-u nalazi se na respiratoru. Na pitanje novinara - zbog čega je situacije ovog ljeta ipak povoljnija, Ivić odgovara: "To je ono što sada imamo u srpnju. To su mladi ljudi. I taj na respiratoru je mlad i zdrav čovjek u četrdesetim godinama. Očekujemo da će se oporaviti".

"Moja je poruka da se treba cijepiti. Do sada smo vikali na mlade, sada bi trebali upozoriti i starije, oni su ti koji obolijevaju od težeg oblika bolesti i oni su ti koji se trebaju cijepiti. Njihova procijepljenost još uvijek nije zadovoljavajuća", zaključio je Ivić.

