Dok se Zagreb zatrpava smećem, gradonačelnik Tomislav Tomašević javnost zatrpava novim ''zelenim'' obećanjima. Ali obećanja su jedno, a realnost nešto posve drugo jer smo jako daleko od europskog prosjeka.

Prepuni kontejneri nisu samo oku neugodni, već i pitanje higijene i zdravlja što prepoznaje i dio građanki i građana, od kojih mnoge ljuti jer se otpad ne odvozi danima.

Za to vrijeme na konferenciji europskog projekta za smanjenje otpada gradonačelnik Tomislav Tomašević daje novo veliko obećanje - igradnju kompostane i sortirnice do kraja mandata ''da povećamo odvojeno prikupljanje otpada odnosno smanjimo odlaganje miješanog otpada''.

Više od 75 milijuna kuna europskog novca stiglo je u Zagreb da bi se očistio od smeća. Projekt traje do 2022. Za sada su dobili promotivne materijale.

''Ovaj projekt je izradio neke analize smanjenja otpada, doprinio je informaciji građana putem različitih spotova i promotivnih materijala, ali to je tek prvi korak. Još je puno projekata potrebno da bi se drastično promijenilo gospodarenje otpadom koje je u Zagrebu neodrživo'', upozorava Marko Košak iz Zelene akcije.

I sam gradonačelnik je priznao da ima problema prije nekoliko dana: ''Ono što je problem isto kao i u nekim drugim gradskim tvrtkama jest da je veliki dio radnika obolio i da u tom smislu nije bilo moguće da obavljaju poslove, a isto tako jedan dio radnika je završio u izolaciji''.

Oporba kaže da je to neprihvatljivo. ''Svaki tjedan trebaju dva puta odvoziti, evo primjer Peščenice, naime, prošli tjedan utorak i petak - utorak je preskočen i odvoz je bio samo u petak. Dobili smo objašnjenje kao vi da je korona i nema COVID potvrda'', kaže Mario Župan, predsjednik gradskog Kluba HDZ-a i HSLS-a.

Sumnjičavih po pitanju Tomaševićeva zelenog Zagreba ima još pa tako Slaven Dobrović iz Domovinskog pokreta ističe da u Zagrebu vlada nered: ''Sustav odvojenog otpada je kaotičan kao i prvog dana kada je on to preuzeo''.

No, problem koji je nastajao desetljećima nije moguće riješiti preko noći. Ipak nakon šest mjeseci vlasti novog gradonačelnika Zagrepčani i Zagrepčanke očekuju promjene, i to ne teoretske, već konkretne na terenu.



A gradonačelnik je jedino donekle konkretan kada su u pitanju veći računi odvoza smeća, no, kako je upozorila reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić, ''još uvijek nije poznato koliki će biti taj novi udarac na standard građana, spominje se da će to biti oko 40 posto, ali nema još informacija, dakle, ne zna se još ni po kojom modelu, ni po kojoj tehnologiji, a ni po kojoj cijeni, ni kako će mjeriti tko je u kojoj vrećici donio koliko otpada - vidimo kako izgledaju kontejneri u gradu gdje kipi sa svih strana. Ovim tempo teško ćemo doći do europskih brojki jer se ni dio glomaznog otpada, kako doznajemo ne odvozi, a još se uvijek čekaju i dozvole za famozne drobilice''.

Odluka prema kojoj bi se odvoz otpada naplaćivao po kućanstvu neće biti na sjednici zagrebačke Gradske skupštini u četvrtak, upozorila je Ćorić: ''Trebala bi biti na sljedećoj koja je zakazana za siječanj. U četvrtak se očekuje da će se lomiti koplja oko mjere roditelj-odgojitelj na sjednici Skupštine uoči koje su roditelji najavili prosvjed''.

