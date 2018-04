Imat ćete se priliku upoznati s Piloxingom, jednom od trenutno najpopularnijih oblika vježbanja u svijetu koji spaja naizgled nespojivo – boks i pilates.

Svi smo barem jednom u životu odbrojavali dane. Do rođendana, proslava, putovanja, nekih drugih lijepih životnih trenutaka. No, znate li do čega najčešće odbrojavamo dane? Do vikenda. Vikend nam omogućuje toliko željeni odmor od posla i obaveza, daje šansu da se opustimo i na pobjegnemo od svakodnevice, te izdvojimo vrijeme za obitelj, prijatelje i ono najvažnije, vrijeme za sebe.

Kako biste i ovog vikenda dali svome tijelu i umu priliku za kvalitetan odmor, pozivamo vas da se pridružite na jedinstvenom Energy Retreat danu u subotu, 14. travnja u D-Resortu Šibenik.

Riječ je o jednodnevnoj radionici za koju je program osmislila Irena Slovaček, poznata hrvatska trenerica i licencirana fitness instruktorica u suradnji sa Spa centrom D-Resorta Šibenik. Tom prilikom u Šibenik stiže i niz hrvatskih renomiranih trenera poput Martine Škrobot, Ivone Butković, Josipe Bijonda Šepović, ali i Sasa Salvatore Nocerino, svjetski poznati fitness trener i prezenter.

Subotu rezervirajte za sebe

Program kreće u 9:15 s laganim razbuđivanjem nakon čega slijedi trening M-Body Soft Ball idealan za rastezanje i jačanje mobilnosti tijela uz pomoć malih elastičnih loptica.

Nakon zagrijavanja, idealno je vrijeme za upoznavanje s Piloxingom, jednom od trenutno najpopularnijih oblika vježbanja u svijetu koji spaja naizgled nespojivo – boks i pilates.

Zatim na scenu stupa talijanski trener Nocerino, koji će u veselim i energičnim ritmovima predstaviti polaznicima jedan od svojih omiljenih aerobic programa Step Dance.

Nakon pauze za ručak, slijedi još aktivniji ostatak dana. Uz radionice Total Body i Tonification, te M-Body na velikim pilates loptama, naučit ćete nešto novo, razbuditi svoje tijelo i um i pomaknuti vlastite granice. Odbrojavanje je počelo!

Za sve informacije i rezervacije obratite se na e-mail: spareception@dresortsibenik.com