Velika promjena u obveznom cijepljenju, Capak pojasnio: "Tu je bilo najviše oboljelih"

Od ove školske godine učenici osmih razreda osnovnih škola docjepljuju se protiv difterije, tetanusa i hripavca kako bi se pojačao imunitet u populaciji u kojoj je prošle sezone bilo najviše oboljelih od hripavca, rekao je u petak ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Docjepljivanje u osmom razredu provodit će se iduće četiri godine, nakon čega će se vratiti raniji raspored tog cijepljenja u drugom razredu srednje škole, objasnio je Capak na konferenciji za novinare u Ministarstvu zdravstva.

Riječ je o jedinoj izmjeni u Provedbenom programu obveznog cijepljenja za 2026. godinu, koji je upućen u 15-dnevno javno savjetovanje.

Capak je pritom istaknuo da je prilagodba uvedena nakon prošlogodišnje epidemije hripavca, kada je najveća incidencija zabilježena među adolescentima.

"U ovom trenutku s hripavcem više nemamo problema jer imamo relativno dobar obuhvat cijepljenjem, a osobe koje su ga preboljele sada su imune", dodao je.

Govoreći o cijepljenju protiv HPV-a, Capak je rekao da je ono i dalje dobrovoljno, no da su stručna društva predložila njegovo uvođenje u obvezni program. Hrvatski zavod za javno zdravstvo uputit će taj prijedlog Ministarstvu zdravstva, a odluka će ovisiti o izmjenama zakonskog okvira i provedenoj javnoj raspravi.

Ovisnost o kockanju

Istodobno je u javno savjetovanje upućen i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra isključenih igrača, kao provedbeni akt koji proizlazi iz Zakona o igrama na sreću. Iako je pravilnik tek sada otvoren za raspravu, registar je u funkciji od 1. studenoga 2025. te je do danas obuhvatio oko 7200 osoba.

"U Hrvatskoj imamo oko 35 tisuća osoba ovisnih o kockanju, a dosad je već oko 7200 građana iskoristilo mogućnost samoisključenja, što pokazuje da je ova mjera bila nužna", rekao je Capak.

Upisom u registar tim se osobama onemogućuje sudjelovanje u igrama na sreću kod svih priređivača, uključujući kladionice, automat klubove i internetske platforme. Isključenje se može odrediti na razdoblja od tri ili šest mjeseci, jedne, tri ili pet godina, kao i trajno.

U registar se ulazi na osobni zahtjev, ali i putem priređivača igara na sreću, sustava socijalne skrbi, ustanova za zaštitu obitelji te ustanova za mentalno zdravlje i liječenje ovisnosti, kao i temeljem sudskih odluka. Cilj sustava je zaštita osoba u riziku i ograničavanje pristupa igrama na sreću na nacionalnoj razini.

Hrstić: Razmatra se zabrana energetskog praha za ušmrkavanje

Ministrica Irena Hrstić potvrdila je i da se razmatra zabrana energetskog praha za ušmrkavanje "Sniffita", koji je popularan među mladima. Sniffit je bijeli prah koji se prodaje kao brzi energetski stimulans putem interneta i trgovina. Sadrži kofein, taurin i vitamin B , no stručnjaci su prethodnih dana upozoravali da je problematičan njegov način konzumacije ušmrkavanjem.

Capak je pojasnio da se taj proizvod konzumira na neprimjeren način, a njegova se regulacija razmatra u kontekstu zakonskih odredbi koje zabranjuju proizvode koji potiču ili oponašaju konzumaciju droga.

Na pitanje o nabavi novih PET/CT uređaja, Hrstić je rekla da će Ministarstvo najprije provesti analizu postojećih kapaciteta i potreba, naglasivši da takva ulaganja uključuju i dodatne resurse poput edukacije kadra i osiguravanja radiofarmaka.

Osvrnula se i na nezadovoljstvo medicinskih fizičara, istaknuvši da su ključni u liječenju uz pomoć linearnih akceleratora te da će se raditi na njihovom boljem statusu u zdravstvenom sustavu.

Govoreći o transparentnosti podataka o medicinski potpomognutoj oplodnji, Hrstić je rekla da Ministarstvo nema namjeru skrivati rezultate, ali je upozorila da usporedbe među ustanovama nisu moguće bez kvalitetnih ulaznih podataka o pacijenticama, jer bi mogle dovesti do pogrešnih zaključaka i narušavanja povjerenja u sustav.