Nakon što je Grad u utorak odredio da rok za prijavu šteta od bujice bude do danas u podne, Milan Bandić produžio ga je za još tjedan dana.

Milan Bandić ipak je produljio rok za prijavu štete od poplava koje su pogodila Zagreb 24. srpnja.

Pozvao je sugrađane koji do danas nisu prijavili štete da to učine do idućeg četvrtka, 6. kolovoza, do 12 sati.

Kako je i ranije najavio gradonačelnik, cilj je da građani podnesu prijavu čim prije kako bi Gradske službe što brže i efikasnije pokrenule proceduru pomoći unesrećenim sugrađanima.

U Gradu podsjećaju na to da je u prijavi potrebno navesti ime, prezime, adresu i dostaviti fotografije šteta ako one postoje.

"Štetu građani kao i pravne osobe mogu prijaviti nadležnom vijeću gradske četvrti, vijeću mjesnog odbora ili Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na e-mail mjesna-samouprava@zagreb.hr", kažu u Gradu i podsjećaju da se zbog epidemiološke situacije preporučuje prijava mailom.

"Ako se ne služite mailom, telefonski možete kontaktirati s vijećima gradskih četvrti, mjesnih odbora ili ureda za mjesnu samoupravu, ili u njih doći osobno", napominju.

Svi kontakti mogu se naći na službenim stranicama Grada Zagreba.

Predomislili se oko roka

Iz Ureda za mjesnu samoupravu u utorak je poslan dopis s nalogom svim vijećima gradskih četvrti i mjesnim odborima da se radi svih aktivnosti vezanih za utvrđivanje razmjera nastalih šteta žurno, a najkasnije do četvrtka, 30. srpnja u podne dostavi popis oštećenih objekata. Zagreb je naš! i Za grad zatražili produljenje roka na mjesec dana.

"Dakle, dan je rok kraći od 48 sati, što nije dovoljno ni da se obavijesti građane, a kamoli da se skupe potrebni podaci", istaknuli su u tim strankama.