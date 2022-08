Pomoć države traže i piloti kojoj Srbija sprema suđenje s optužbom za ratni zločin u Oluji. Pravne savjete slušali su u petak na sastanku u Banskim dvorima. Premijer s jasnom porukom da politički motiviranoj optužnici - ne daju na važnosti.

Četvorica zapovjednika, umirovljenih vojnih pilota stiglo je u petak u Banske dvore 27 godina nakon operacije Oluja. Na sastanku s njima bili su ministri branitelja, pravosuđa, šef vojno obavještajne agencije, MUP i druge institucije s nizom pravnih savjeta, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.



Vode računa, kaže premijer Andrej Plenković i o tome kako će se to odraziti na odnose sa Srbijom. Predsjednik Zoran Milanović poziva na sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, da usklade stav.

"Ja sam 24. veljače na dan početka ruske agresije ne Ukrajinu pismeno predložio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ja još nisam dobio odgovor na taj dopis", ističe premijer.

Dnevnik Nove TV u posjedu je optužnice kojom se četvorica pilota terete po zapovjednoj liniji za ubojstvo 13 civila napadom avionskim topovima i raketama: "... u kolonama u kojima nije bilo vojnih formacija, oklopnih vojnih vozila, tenkova ili teškog naoružanja vojske RSK...", stoji u optužnici.

Pavao Miljavac demantira i tvrdi da su djelovali po koloni tenkova, a "ako je bilo civila kao živi štit vojsci, pilot ih nije mogao vidjeti iz zraka. Definitivno nikakva zapovijed niti pismena niti usmena nije data da se djeluje po civilima odnosno civilnim kolonama."

A i njemu prijete kaznenom prijavom za isti napad, kao i admiralu Davoru Domazetu Loši i brigadiru Iliji Maričiću. "Da su Tuđman, Šušak pa i Červenko živi, mislim da bi najprije udarilo na njih. Sad sam ostao jedino ja kao šef tima i sad je udarilo na mene", smatra Miljavac.

Pupovac o optužnici pilotima: "Ako Hrvatska nije sama poduzela ništa da se zločini procesuiraju, teško je prigovarati..."

Lošo i Miljavac o najavi optužnica iz Srbije: "Njima je najveći zločin hrvatska država"



Milanović je spominjao kaznenu odgovornost Aleksandra Vučića za govor u Glini 90-ih, ali je Vučić odmah uzvratio. "Kažu da će biti uhićenja, zbog čega, zbog riječi iz '95-e? Nije problem, ja sam spreman, samo da me puste da odem do Jasenovca i da položim cvijet. Takve optužnice mi možemo protiv njihovih 20 čelnika podići. To je toliko glupo i besmisleno da nemam riječi", rekao je Vučić.

Na optužnicu oštro reagiraju veterani iz četvrte gardijske brigade. Dok Fred Matić smatra da "predsjednik Vučić i srbijansko tužiteljstvo recikliraju stvari otprije 27 godina. Teba naravo utvrditi istinu, međutim ako je ne znaju trebaju se pozvati na odluku haškog suda koji je to razmatrao i davnih godina odbacio".

A Hrvatska kaže da ima mehanizme zbog pristupnih pregovora Srbije. Iz haškog tužiteljstva o svemu tek neslužbeno - da se zločini trebaju procesuirati tamo gdje su se dogodili ili gdje se nalaze osumnjičeni. Suđenja u odsutnosti smatraju lošim rješenjem.

Više o optužnici pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr