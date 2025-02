Ovo je sadržaj prijetećih poruka koje su poslane na desetke škola, riječ je o stihovima

Umjesto nastave, od ranog jutra po desecima škola policajci u potrazi za eksplozivnim napravama. Istovremeno i istraga - tko stoji iza dojava o bombama.



"Naravno da se moguće radi prije svega o počiniteljima koji su možda čak smješteni izvan teritorija EU", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Izvan Hrvatske je server s kojega su poslani mailovi školama. Ministar potvrđuje - isti islamistički sadržaj dobile su sve škole, na hrvatskom je jeziku. Doznajemo riječ je o stihovima, a poruka ovako završava:



"Dižemo se iz pepela očaja s afirmacijom pobjede!"



U sve je uključen Europol, istražuje se tko bi mogao stajati iza tih poruka, kao i motiv.



"Na sličan način su takve poruke bile upućivane školskim ustanovama i u drugim nama susjednim zemljama", rekao je Božinović.

"Živimo u vremenima kad se i s ovakvim prijetnjama suočavamo kao i mnogi drugi i nadamo se da će to danas sve biti u redu", rekao je premijerA niz je europskih država doživjelo isto. Prošli mjesec tako su škole evakuirane u Bugarskoj, Sloveniji, Mađarskoj. U toj državi vjeruju da je islamistička prijetnja samo paravan, spominju hibridno ratovanje i da najveći motiv ima Rusija za sijanje panike.

"Terorističke skupine koje djeluju na području Europe, a i u cijelom svijetu rijetko kad najavljuju da će postaviti negdje nekakvu eksplozivnu napravu, oni to naprave bez ikakvih najava", rekao je stručnjak za sigurnost Bruno Pavić.



Prije bih usmjerio na to da se skreće pozornost s nekih aktualnih događanja u regiji ili nešto što imamo sad aktualno u Izraelu.



"Ukoliko je zaista takva nekakva maliciozna poruka poslana od strane terorističke organizacije ili nekog drugog političkog cilja države ili bloka onda izaziva strah kod stanovništva, izaziva paniku, trošenje policijskih resursa i u svakom slučaju ima negativne konotacije", rekao je bivši djelatnik ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost Tonći Prodan.



A svaka dojava se mora ozbiljno shvatiti, dok profesionalci u svijetu interneta znaju kako prikriti tragove.



"Najlakše možete danas sakriti IP adresu i sakriti pošiljatelja i izgenerirati nekakvu poruku da se javljate od bilo kud na svijetu možete poslati takvu poruku bez da vam se uđe u trag", rekao je Pavić.



Ovakve operacije s lažnim dojavama o bombama utječu na dan tisuća ljudi, od djece u školama do policije koja troši resurse.

"Zapravo bi sad trebalo u ovoj idućoj fazi napraviti prosudbu sigurnosne ugroženosti svake škole i napraviti plan osiguranja u svakoj školi, jer ukoliko je sustav dobro posložen recimo da škole imaju kvalitetan video nadzor, da imaju dobru kontrolu pristupa, da ne mogu dolaziti neki nepozvani gosti onda je vjerojatnost da je takva naprava postavljena unutra je vrlo mala", rekao je Prodan.

Zasad se u suradnji policija iz više države pokušava utvrditi tko se krije iza prijetećih dojava.

