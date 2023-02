Osmero osumnjičenih Hrvata u Zambiji izašlo je na slobodu. Riješili su boravište, imaju privatan smještaj. Pri izlasku iz pritvora dočekala ih je još jedna novost, a slučaj je preuzeo Visoki sud jer pobuđuje velik međunarodni interes.

Hrvati su ponovno na slobodi. Osmero osumnjičenih Hrvata u Zambiji izašlo je iz pritvora, regulirali su boravište. "To je velika vijest, ipak je sloboda jedna neizrecivo bitna stvar naročito u ovom trenutku da se brane sa slobode", istaknula je odvjetnica jedne od obitelji Sandra Marković.



Slijedi im borba u osporavanju optužbi, ne smiju napuštati državu. Slučaj se prebacio na viši sud, na zahtjev tužiteljstva koje tvrdi da je pobudio velik i lokalni i međunarodni interes.

"Ne znamo i ne smijemo komentirati kazneni postupak u Zambiji. Mi i dalje vjerujemo u fer postupanje u Zambiji, vjerujemo u njihov sustav i vjerujemo naravno u odvjetnika koji ih brani u Zambiji", kazala je Marković.



Viši sud - za osumnjičene to ne bi trebala biti otegotna okolnost, objašnjava odvjetnik Damir Primorac. "To znači da je taj nadležan viši sud dužan samo postupati u tom predmetu i u konačnici donijeti odluku. Ali kazna ostaje ista od - do i viši sud bez obzira na to što je viši sud ne može donijeti težu odluku odnosno težu kaznu", kazao je Primorac za Dnevnik Nove TV.



Iz Vlade poruka - sve prate. "Naše veleposlanstvo pokazalo je doista velik trud, pokazuje i dalje", kazala je Marković. Predsjednik Zoran Milanović bi rado pomogao, ali - kaže da ne može.

"Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali nikakve prljave namjere, ali što sad da kažem, dakle ja sam sa svoje strane, ali neuspješno - probao doći preko nekih kontakata do kontakata. Ali zaboravite ništa od toga, ja bih to napravio kao privatna osoba s ove pozicije, ali ne mogu", rekao je Milanović.

Za osumnjičene Hrvate i obitelji, teška je situacija i neizvjestan ishod, veliki su troškovi. "To su obitelji, koje vjerujem, nisu bile spremne na takve troškove", zaključila je Marković.

Ročište se trebalo održati 1. ožujka, hoće li i biti, informacija o tome još se čeka, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

