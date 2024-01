Dnevnik Nove TV otkriva gdje je završila divlja mačka ulovljena u Gorskom kotaru: Imala je čip, traži se vlasnik

Zbog ptičje gripe, ženka servala pronađena u Gorskom kotaru još će neko vrijeme boraviti u kontroliranim uvjetima.

Nakon što je pronađena u Gorskom Kotaru ženka servala u petak navečer je najprije stigla u Zagreb, da bi poslijepodne doputovala u Centar za zaštićene životinje Ruščica, kod Slavonskog Broda.

''Životinja će biti zbrinuta u adekvatne prostore, prikladne toj vrsti životinje. Ona je prošla to što je prošla, svi znamo da nije baš bilo ugodno, kazao je Mirko Milec iz Centra za zbrinjavanje zaštićenih životinja.

Put je očito dobro podnijela, naime, kako objašnjava veterinar Branimir Reindl: ''Životinja se ponaša vrlo korektno, rekao bih prijateljski. Naravno, ona je pod stresom, mi smo joj novi, ona puše, frkće, malo reži, ali ništa da bi pokazala želju za napadom ili bilo što.''

No, na najvažnija pitanja - koliko je dugo lutala divljinom i kome je pobjegla, odgovore bi mogao dati samo čip ugrađen pod krznom na vratu.



''Ako se očita čip, onda ćemo putem čipa stići do uzgajivača i od uzgajivača do samog vlasnika. Eventualno ako je vlasnik i registriran, znači da je bio kod nekog veterinara radi nekih usluga, čišćenja ili bilo čega drugog, onda ćemo imati i kontakt vlasnika'', objasnio je Reindl.

Divlja mačka već danima je hit na društvenim mrežama, gdje se ovih dana raspravljalo o misterioznoj životinji nalik tigru koja luta Gorskim Kotarom. Pronašla ju je obitelj Škrobonja u čijoj je šupi našla sklonište, a par sati ranije nezgodan susret s njom imala je i obiteljska kućna mačka Buba, koju je serval očito u strahu napao.

Zanimljivo je da je prije tri godine veterinar Reindl prvi pregledao i Johnnyja, servala koji je nekoliko mjeseci lutao zagrebačkim područjem, nakon što je pri napadu pasa pobjegao vlasniku, a pronađen je, slično kao i ova mačka, na Sveta tri kralja.

