Pučka pravobraniteljica: "Prosvjedi ne trebaju u šume, ali kad netko javno zaziva za čednost u odijevanju..."

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter u Dnevniku Nove TV govorila je o porastu femicida, peticiji protiv molitelja i zabrani društvenih mreža mladima.

S njom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Šimonović Einwalter komentirala je peticije za izmještanje molitelja s glavnih trgova, ali i peticiju koju je pokrenula mladež Domovinskog pokreta za micanje Povorke ponosa i Antifašističkih marševa s ulica.

"Mislim da zapravo imamo dvije peticije i kad gledam mislim da su jedna pozitivna stvar i način na koji građani mogu iskazivati svoja mišljenja. Sloboda mišljenja, sloboda istraživanja dok god ono što traže nije nasilno i ne prelazi granice zakona. O okupljanjima molitelja u zadnja dva izvješća sam pisala i nije ta tema tako jednostavna jer imamo suprostavljena različita ljudska prava. S jedne strane, diskriminaciju žena, ravnopravnost spolova, imamo slobodu javnog okupljanja - koja uključuje prava na prosvjed i prava na protuprosvjed, zatim slobodu izražavanja i prava na vjeru i slobodno izražavanje vlastite vjere. To je, po meni, pitanje balansiranja prava...", navela je pravobraniteljica.

Komentirala je i izjavu čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave koji je rekao da "gay pride treba staviti u šume".

"Ne mislim da treba prosvjede treba stavljati u šume jer je to protivno svrsi javnih okupljanja. Nisam za zabranu bilo kojeg javnog okupljanja, osim onoga koji nedvosmisleno poziva na nasilje i mržnju jer mislim da je to dvosjekli mač. Mislim da se to onda može okrenuti i protiv drugih javnih okupljanja i da te slobode trebamo jako čuvati", poručila je.

Rekla je i da nas sve mora zabrinuti porast femicida. Kako kaže, već se nekoliko godina donose odluke koje idu u dobrom smjeru, ali nedostaje adekvatna provedba zakona i prepoznavanje femicida prije nego što se on dogodi.

"Pozivi na retradicionalizaciju društva, na žene kao nekoga tko treba biti u podređenom položaju. Kad netko govori 'moja vjerska prava', ja to štitim i poštujem pravo na vjeru, ali kad netko javno zaziva za čednost u odijevanju i ponašanju, ja se moram zapitati- jesam li ja dovoljno čedna u ovom trenutku? Kod femicida, krivci su počinitelji - ubojice", rekla je pravobraniteljica.

Naposlijetku ocijenila je stanje ljudskih prava u Hrvatskoj. "To mi je uvijek najteže pitanje. Ove godine mislim da je to dvojka. Nismo još na jedinici, ocjena je prolazna. Nažalost uvijek može biti gore pa bih jedinicu sačuvala. Ali, stvarni nažalost ne idu u pravom smjeru", poručila je Šimonović Einwalter.

