Dnevnik Nove TV ekskluzivno doznaje kako bi mogle izgledati izmjene prekšajnog zakona, koje se polako privode kraju. Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić otkriva što će se strože kažnjavati.

"Postojeći prekršajni zakon po mnogima je još uvijek preblag i ne tjera počinitelje da dvaput razmisle što će učiniti i o posljedicama svojih djela.

Kazne za brojne prekršaje se kreću u rangu između 20 i 150, 170 eura. Sada bi pojedine kazne za pojedine prekršaje mogle rasti i do 4000 eura.

Ukoliko neko poželi uzvikivati, na majici ili bilo kojem natpisu istaknuti pozdrav 'Za dom spremni', mogao bi ostati bez iznosa od 700 do 4000 eura.

Slično će se kažnjavati i verbalni napad prema službenim osobama, kao i namjerno širenje lažnih poruka s ciljem postizanja panike u društvu, na primjer lažne dojave o bombama.

Oni koji razmišljaju i rade na ovom zakonskom prijedlogu, vode se pretpostavkom da se ne može zakonom riješiti sve probleme. Dio se mora rješavati kroz odgojno-obrazovne ustanove, a dijelom i kroz obiteljski odgoj. U svakom slučaju postojeći zakonski okvir nije dovoljno strog da počinitelje ne tjera da to što čine rade opet i opet.

Prema onome što smo uspjeli doznati tu će se ići na oštro novčano kažnjavanje: kockanje na javnom mjestu te poticanje na kocku kažnjavat će se od 300 do 2000 tisuće eura; iste će se kazne predložiti i za tučnjavu javnom mjestu.

Za pijančevanje u javnosti kazna je nešto blaža, iako opet znatno viša nego dosad, od 200 do 1000 eura. No za prostituciju i prosjačenje kazne bi ipak - suprotno nekim najavama - trebale ostati na ovakvoj razini kao što su i sada, dakle "odavanje prostituciji" kažnjavat će se i dalje novčanom kaznom od 20 do 100 eura.

Hrvatska će zasad tako ostati posljednja država u EU koja kažnjava seksualni odnos za novac dvoje punoljetnih osoba, i to tako da kažnjava isključivo osobu koja prodaje seksualnu uslugu, ne i kupca.

Iste kazne trebale bi ostati i za preprodaju ulaznica za koncerte ili utakmice, dobrim dijelom i stoga što je sve kompliciranije preprodavati ulaznice koje se prodaju uglavnom na konkretno ime i prezime, uz predočenje osobnih iskaznica, ili preko interneta", otkriva Krešić.

