Premijer Plenković odgovorio Milanoviću: "Sve što je tražio od SOA-e je i dobio"

Premijer Andrej Plenković posjetio je Varaždinsku županiju te je tom prilikom dao izjavu za medije. Komentirao je priopćenje iz Ureda predsjednika.

"Sve što je tražio od SOA-e je i dobio. Ne vidim što mu je to SOA trebala dati, a da mu nije dala", rekao je.

"Nisam primijetio do sada, a gospodin Markić je na dužnosti skoro osam godina, da bi postojao neki problem u funkcioniranju SOA-e, niti da je bio artikuliran od strane predsjednika Republike do sada", rekao je Plenković u Varaždinu. Time je odgovorio na upit novinara u vezi s Milanovićevom porukom kako pozdravlja Vladin prijedlog da general-bojnik Tihomir Kundid bude načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, no da novi kandidat za čelnika SOA-e nije dogovoren.

"Problem se pojavio nedavno u proceduri za koju predsjednik uopće nije nadležan, a to je proces imenovanja glavnog državnog odvjetnika, gdje očito on iz ove komunikacije koja je danas puštena u medije izražava neke rezerve", izjavio je Plenković.

Novinari su premijera pitali da komentira to što predsjednik Milanović traži analizu SOA-e zbog nepostupanja u slučaju Ivana Turudića te da se u njegovom priopćenju spominju i izmjene zakona.

"Prvo, nema nikakvih ultimatuma. Drugo, jedini problem, ako ga uopće ima, je iz vremena kada je on bio premijer. Sada problema nema”, odgovorio je Plenković dodajući da je Vlada sve radila zakonito, a da je predsjednik Milanović od SOA-e dobio sve što je tražio", kazao je.

Iz Ureda predsjednika RH ranije je priopćeno da predsjednik Zoran Milanović pozdravlja odluku Vlade RH da predloži general-bojnika Tihomira Kundida, zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, za načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, ali dogovor o imenovanju ravnatelja SOA-e u ovom trenutku ne postoji.

"S obzirom da je u kontekstu postupka imenovanja načelnika Glavnog stožera predsjednik Vlade danas govorio i o navodnom dogovoru oko imenovanja ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije, obavještavamo javnost kako u ovom trenutku ne postoji dogovor oko imenovanja ravnatelja SOA-e", priopćio je Ured predsjednika u četvrtak.

Stav je Predsjednika Republike kako se prije bilo kakvog razgovora o imenu ravnatelja SOA-e mora provesti detaljna analiza (ne)postupanja SOA-e prilikom imenovanja Ivana Turudića na dužnost glavnog državnog odvjetnika i prema potrebi provesti promjene kako u unutarnjoj organizaciji SOA-e, tako i promjene pravnog okvira za postupanje Agencije.

Tek nakon provođenja spomenutog, može se razgovarati o imenu ravnatelja SOA-e čiji mandat traje do 6. svibnja 2024. godine. Takav stav Predsjednika Republike ne samo da je već više puta javno izrečen, nego je jasno iznesen i predstavnicima Vlade", navodi predsjednikov Ured.

Što se tiče Kundida, predsjednik Milanović poziva sve sudionike u procesu biranja načelnika GS OSRH na žurno postupanje budući da sadašnjem načelniku admiralu Robertu Hranju mandat istječe danas u ponoć, a kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje Oružanih snaga.

Novinari su Plenkovića pitali i o aktualnoj aferi VAR. "Nema potrebe da kao predsjednik Vlade zauzimam nikakve strane. To nije tema s kojom se bavi Vlada", rekao je Plenković.

Nije želio komentirati nagađanja o mogućem datumu izbora.

Plenković o Kundidu

Vjeruje da bi general Tihomir Kundid mogao na funkciji načelnika Glavnog stožera odgovarati izazovima vremena.

"Vlada je itekako svjesna promijenjenih globalnih sigurnosnih okolnosti u vremenu kada Rusija već dvije godine vodi brutalni i agresivni rat protiv Ukrajine, u vremenu kada nakon terorističinog napada Hamasa na Izrael imamo rat na Bliskom Istoku, u vremenu kada moramo voditi računa o stabilnosti jugoistoka Europe", rekao je Plenković.

Istaknuo je i kako je povećan proračun za Hrvatsku vojsku od nekadašnjih malo više od 500 milijuna eura godišnje na aktualnih milijardu i 180 milijuna eura.

"Pritom smo se našom velikom reformom plaća u državnim i javnim službama odlučili prošloga tjedna i za povijesno povećanje plaća o hrvatskoj vojsci. Pokazali smo time respekt prema hrvatskom vojniku, prema hrvatskim časnicima, prema zaposlenicima Ministarstva obrane i na taj odgovoran način smo pristupili imenovanju novog načelnika glavnog stožera", izjavio je Plenković, zahvalivši dosadašnjem načelniku Robertu Hranju.