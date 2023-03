Krivo iskazana cijena, kvar uređaja ili roba s greškom, svakom se barem jednom dogodila neugodna situacija pri kupovini. Potrošač mora znati svoja prava da bi znao reagirati, u suprotnom neznanje trgovac može dobro iskoristiti.

Tek kupljeni televizor, ali već ne radi, možda mislite da ćete dobiti povrat novca, ali trgovac vam ga ne mora dati. Umjesto toga mogli bi vam ponuditi servis - posve novog televizora.

Upravo takve situacije su najčešći problem potrošača.

Reporterki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk je Ivona iz Zagreba opisala kako joj je mobitel duže bio na servisu nego li kod nje: "Imala sam slučaj s mobitelom, nakon mjesec dana i onda su ga slali na servis i onda je opet došao neispravan, i onda sam opet tražila da se zamjeni jer su ga opet htjeli slat na servis“.

Iz udruge potrošača upozoravaju kako trgovac bira popravak što mu je povoljnije, ali je na štetu potrošača.



Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača kazala je: "Tako se stvorilo jako veliko nezadovoljstvo ljudi, nešto kupe novo, za dva dana, za osam dana završi na popravu, a popravak traje dugo. Mi smo tražili da se definira razumni rok za popravak i da bude 30 dana“.

Državni inspektorat kaže da kupac tu ima pravo. "Potrošač se može godinu dana pozvati na svoje jače pravo. Znači pravo na novi proizvod“, pojasnila je pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić.

Kvari se roba i čim prođe garancija, cijene nisu dobro iskazane, ugovori su štetni. Pritužbi potrošača je sve više. Prošle godine njih 3700 što je rast od 10 posto. Provedeno je 8000 inspekcija. A utvrđeno oko 560 prekršaja.

"To je ono što smo htjeli, da svi mi budemo aktivni na tržištu i da shvatimo da smo oni koji korigiramo to tržište. Mogu reći da ja ne želim kupiti taj proizvod, ne želim ići u taj trgovački centar jer je neopravdano poskupio. Ako nas deset tisuća to kaže, mi smo napravili puno toga“, rekla je Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača

Ni kupac nije baš uvijek u pravu.

Kupili ste nešto u trgovini , ali kod kuće odlučili da vam se to baš ne sviđa i želite vratiti natrag. E pa i trgovac tu ima neka prava. O njegovoj volji ovisi hoće li dati da robu zamijenite ili vam dati povrat novca. To mu je obaveza tek ako ste nešto kupili online.

Ako postoji bilo kakav problem, a s trgovcem ne ide, možete se obratiti inspektoratu: "Bilo podnošenjem prijave putem web stranice državnog inspektorata, podnošenje prijave pisanim putem ili osobno u pisarnici državnog inspektorata“, spomenula je Filipović-Grčić.

Možda nije uvijek u pravu, ali potrošač svoja prava ima, samo ih je važno znati.

Žalite se i kad niste u pravu

Najveći problem je zapravo neinformiranost potrošača ako se nađu u nekoj od situacija. Pitaju se kako i gdje potražiti pravdu na koju imaju pravo. Iza potrošača u Hrvatskoj izazovna su dva i pol mjeseca, poput uvođenja eura.

Za Dnevnik Nove TV je reporterka Katarina Jusić Mezga razgovarala s predsjednikom udruge Potrošački centar Markom Paripovićem koji je rekao da mu se potrošači najviše žale na visoke cijene: "Ali ako ćemo izdvojiti proizvode to bi bili televizijski prijemnici, novi auti i uglavnom što se tiče usluga tu su kazne vezane uz komunalni otpad te parkirne kazne.



Paripović je posebno izdvojio zabludu oko povjerenstava: "Mi smo u Hrvatskoj specifični po povjerenstvima, to je drugi stupanj reklamacije i premalo se koristi jer potrošači misle da moraju biti u pravu da bi se žalili na proizvod ili uslugu, ali to nije istina. Ne morate biti u pravu da biste se žalili i poslali prigovor“.

Kako je naglasio predsjednik Potrošačkog centra, potrošači obavezno moraju reagirati: "Kao što je nama potrošačima nezgodno pisati i javljati se, iako po novom zakonu imamo olakšanu situaciju jer ne moramo to raditi pisanim putem, tako je nezgodno i odgovarati na dopise i prigovore. Što više zakompliciramo onome tko nas je zeznuo i tko nam je napravio problem, to će ga brže riješiti“.

Stoga je važno dobro se informirati kako bi znali odgovoriti izazovu na što imate pravo i kako ga ostvariti.

