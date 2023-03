Poskupjelo je i mlijeko, sir, vrhnje. Bočica od pola litre mlijeka skuplja je od "zamrznute" cijene litre trajnog mlijeka. Koliko god potrošačima bilo skupo, farmerima je malo pa zatvaraju farme. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Za domaći sir nekada se čekalo u redu, a danas proizvođači čekaju kupce. Cijene sira skočile su zbog drastičnog porasta cijene proizvodnje. "Moji su troškovi pola-pola, toliko da si zaradim plaću. Čujte, da idem raditi u firmu isto bih toliko imala kao i ovdje, pa sam svoja", rekla je proizvođačica sira Biserka Tuksar.

A oni koji biraju domaće, trud proizvođača itekako cijene. Osječanka Valerija kaže da je maslac i sir platila ukupno oko 13 eura. "Možda su se cijene malo povisile, ali čujte, mora to tako biti. One su to zaslužile", rekla je ona. Njen je sugrađanin Damir kazao pak da uopće ne razmišlja o tome kolika je cijena, "pogotovo s eurima, teško mi je komparirati sa starima".

I domaće mlijeko, iako je jeftinije, slabo ide. Iako ulaže puno truda i rada, proizvođač mlijeka Ivica Kruljac kaže da je to danas neisplativo. Upravo zbog toga Hrvatska je pala na oko tri tisuće proizvođača mlijeka, zbog čega nismo ni samodostatni. "Prije dvije godine imali smo 75 krava, danas ih imamo 10 manje i vjerojatno će biti tendencija smanjenja i ubuduće. Ide se prema zatvaranju farme, prema prestanku bavljenja tom proizvodnjom. Na tjednoj bazi prerađujemo 1000 litara mlijeka, ali to je nedovoljno da održi ovu proizvodnju rentabilnom", kaže on.

"Godine 2004. u Hrvatskoj je pokrenut operativni program za razvoj gospodarstva, gdje smo trebali proizvoditi milijardu i 200 milijuna litara. Nikada se nismo približili ni milijardi. Danas proizvodimo oko 400 milijuna litara", dodaje Kruljac.

Iako se cijena mlijeka u zadnje vrijeme povećala, mljekari ističu - nije isplativo. "Četiri kune je premalo i ne zadovoljava ulazne troškove. Cijena mlijeka bi danas trebala biti minimalno pet kuna da bi se proizvođač mogao pokriti, da bi mogao ulagati dalje u proizvodnju i da bi uopće imao nekakav motiv da ostane u toj proizvodnji", kaže Ivica Kruljac. A ne da iz godine u godinu svoja vrata zatvara sve više mljekara.

Troškovi proizvodnje otišli su u nebo, i za proizvođače cvijeća - nema dvojbe, neće im preostati ništa drugo nego povećati cijene. Vlasnica OPG-a Suzana Klapšec Macenić poziva Vladu da i njima izađu u susret.

"Mi ne smijemo povisiti cijene više od 10 do 15 posto dok su nama troškovi porasli 30 do 50 posto", objasnila je.

Država je snizila PDV na neke repro materijale, međutim nije na ono što je njima najpotrebnije.

"Naš vapaj da nam pomognu sa supstratima, da smanje PDV za supstrate, znači zemlju u koju mi sadimo cvijeće. Nama je to osnova za proizvodnju. Mi smo dobili manji PDV za sjeme i sadnice isto kao povrtlari i ostali poljoprivrednici, međutim cvjećarima je potreban supstrat", poručila je.

Cvjećari nisu obuhvaćeni mjerama ministarstva poljoprivrede.

"Molimo, prosimo, vapimo, pomozite nam s PDV-om, pomozite nam s nekom subvencijom za grijanje da bi se izvukli. Tu je puno domaćinstava, puno obitelji koje se bave ovom proizvodnjom. Želimo raditi. Mi jako puno ulažemo. Naša proizvodnja nije na otvorenom”, pojasnila je i dodala koliko dodatnih troškova zbog toga cvjećari imaju.

